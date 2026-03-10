“Nos sorprendió pero fue una decisión acertada”: Heráclito Landínez sobre Aida Quilcué

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landínez, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la nominación de la nueva candidata del Pacto Histórico a la vicepresidencia, la senadora Aida Quilcué.

“Esta es una muestra de la coherencia política de Iván Cepeda, que ha sido su forma de actuar durante tanto tiempo en el campo de lo público en este país. Necesitamos más políticos que sean coherentes”, dijo.

Además, afirmó que Quilcué es una mujer que “representa a los pueblos originarios de Colombia, a los pueblos originarios de América, y en un sector muy importante como es el Cauca y el Pacífico colombiano, el occidente del país”.

Por ende, afirmó que es una gran decisión, que aunque fue sorprendente para muchos, “es una decisión acertada, que la gente, en la medida en que avance la campaña, va a descubrir una gran líder como esa, una gran líder que transmite, que comunica, pero que además, usted lo sabe Julio, es una de las mujeres víctimas de la violencia a este país”.

Adicionalmente, resaltó que esta decisión es la muestra de reconocer a los pueblos excluidos de este país y eso lo representa. “Lo de la postura de Paloma Valencia hace muchos años de excluir a los indígenas es una postura de muchos en el Centro Democrático, de muchos en este país que se creen con los derechos divinos de gobernar y que los demás seamos segregados, excluidos socialmente”.

Finalmente, dijo: “Aquí todos tenemos derecho sobre este territorio y todos tenemos derecho a gobernar. Y que sean los colombianos y los pueblos colombianos quienes decidan quién debe ser su gobernante”.