“Una fiesta muy importante para los que creemos en la virgen”: autor del nuevo festivo en Colombia

El representante a la Cámara Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, pasó por los micrófonos de 6AM W, a propósito de la creación de un nuevo día festivo en Colombia, que se celebrará cada 9 de julio en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

“Propusimos un proyecto de ley al Congreso de la República que busca homenajear al municipio de Chiquinquirá como destacado centro turístico, religioso, histórico y cultural de la nación”, dijo. Esa ley aprobada ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro.

Y agregó que la propuesta surge porque este año “se cumplen los 440 años del milagro de la renovación del cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de los colombianos, pero también los 40 años de la visita del papa San Juan Pablo II a Chiquinquirá”.

Castellanos explicó que la ley no solo contempla homenajes y obras para el municipio, sino también la creación de una jornada de celebración nacional: “Propusimos además un día de fiesta nacional en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que se celebraría todos los 9 de julio de todos los años”, afirmó.

¿Cuándo se podrá disfrutar el festivo?

Frente a las dudas sobre si el festivo puede trasladarse al lunes siguiente, como ocurre con otras celebraciones religiosas, el representante indicó que sí aplicará la Ley Emiliani.

“Quedó sujeto también a aplicar la Ley Emiliani, que es la Ley 51 de 1983, para determinar el día en el cual se disfruta el descanso remunerado, que sería el siguiente lunes”, explicó.

Así pues, si este año el 9 de julio es jueves, el día de descanso será el lunes 13 de julio. Y la ley aplica desde este año, pues su vigencia arranca desde su promulgación.

Ante las críticas por el aumento del número de festivos en el país y su posible impacto sobre la productividad, Castellanos dijo: “es un día festivo de gran relevancia (...) Esperamos que sea usado para que la gente descanse, para que se acoja a Dios, para que tenga un espacio de esparcimiento con su familia”.

E hizo la siguiente invitación: “Ojalá todos los colombianos puedan ir a visitar la Basílica y reflexionar un poco, compartir en familia y pedirle todo lo que necesiten a nuestra Virgen del Rosario de Chiquinquirá”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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