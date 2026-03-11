Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 20:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Elecciones: ¿Aída Quilcué tiene impedimento para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

Se habla de impedimentos por doble militancia.

Indígenas del Cauca celebran designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda. Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC

Indígenas del Cauca celebran designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda. Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC

Más de tres horas de retraso presenta la inscripción de la candidatura presidencial de Iván Cepeda en la Registraduría Nacional.

La inscripción no ha podido continuar ante la falta de la Verificación de calidades constitucionales que deben tramitarse ante la sala de consulta del Consejo de Estado. Exactamente por falta de un documento que el Alto Tribunal no ha entregado a la Registraduría.

Pero los ruidos de las demoras, también tienen que ver con la Líder indígena Aída Quilcué, pues en los pasillos de la Registraduría aseguran que tiene un impedimento por haber pertenecido a Maíz, el Movimiento alternativo indígena y social.

Sin embargo, otros aseguran que Quilcué presentó a tiempo su renuncia a este partido, y de esta manera, tiene vía libre para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

Varias personas que llegaron al recinto a apoyar la inscripción, se han ido retirando ante las demoras, entre ellos las barras de los equipos Millonarios y Santa Fe, que llegaron con banderas a apoyar la inscripción de Cepeda.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir