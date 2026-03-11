Elecciones: ¿Aída Quilcué tiene impedimento para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

Más de tres horas de retraso presenta la inscripción de la candidatura presidencial de Iván Cepeda en la Registraduría Nacional.

La inscripción no ha podido continuar ante la falta de la Verificación de calidades constitucionales que deben tramitarse ante la sala de consulta del Consejo de Estado. Exactamente por falta de un documento que el Alto Tribunal no ha entregado a la Registraduría.

Pero los ruidos de las demoras, también tienen que ver con la Líder indígena Aída Quilcué, pues en los pasillos de la Registraduría aseguran que tiene un impedimento por haber pertenecido a Maíz, el Movimiento alternativo indígena y social.

Sin embargo, otros aseguran que Quilcué presentó a tiempo su renuncia a este partido, y de esta manera, tiene vía libre para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

Varias personas que llegaron al recinto a apoyar la inscripción, se han ido retirando ante las demoras, entre ellos las barras de los equipos Millonarios y Santa Fe, que llegaron con banderas a apoyar la inscripción de Cepeda.