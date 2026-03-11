ISA comenzará el proceso de selección del nuevo presidente de la entidad

Medellín

Interconexión Eléctrica S.A., ISA, Empresa de Servicios Públicos, radicó en las últimas horas una comunicación ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, frente al avance de los procesos para dar cumplimiento a la sentencia de este despacho el pasado 26 de febrero.

En la notificación que entregó a ese despacho se informó que el pasado jueves, 5 de marzo de 2026, el Comité de Talento Organizacional de la Junta Directiva de la compañía se reunió para avanzar en el cumplimiento de su decisión.

En ejercicio de su función estatutaria, este comité sesionó para analizar y buscar los mecanismos necesarios para cumplir con las decisiones del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de la compañía.

Se retoma el proceso de selección

El Comité ya decidió por unanimidad retomar el proceso de selección del presidente de la sociedad; para ello identificará todas las medidas y actos preparatorios necesarios para dar estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo punto resolutivo de la sentencia, que se refiere a ese proceso de selección.

Allí se dará viabilidad a las medidas necesarias dentro del marco de la Ley de Garantías Electorales, “en concordancia con las disposiciones legales y estatutarias actualmente aplicables a ISA”, explicó la entidad.

Lo que indicó Interconexión Eléctrica S.A. es que continuará adelantando las actuaciones que correspondan con el propósito de asegurar el adecuado cumplimiento de la sentencia.

Este conglomerado ya notificó sobre el reinicio del proceso de selección a la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de información relevante.

Nulidad de elección de Carrillo

Hace dos semanas, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de ISA, por presuntas irregularidades en su proceso de selección.

En el fallo, ordenó que se reiniciara el proceso de selección al concluir que durante el proceso de Carrillo se modificaron las reglas de evaluación que terminaron alterando el resultado final.

¿Quién está encargado de la presidencia de ISA?

Gabriel Jaime Melguizo Posada es la persona que hoy está encargada de la presidencia de este conglomerado.

En la hoja de vida de este ingeniero electricista del Instituto Politécnico de Bielorrusia, ha estado vinculado a ISA desde hace más de 27 años, y se ha desempeñado como Director de Operaciones Corporativas, Gerente General en ISA INTERCHILE y Vicepresidente del Negocio Transmisión de Energía.

Más cambios en ISA

En las últimas horas se conoció que, tras la decisión del Consejo de Estado, también salieron dos directivos de esta entidad.

La entidad anunció la salida de Carlos Andrés Pérez Osorio, quien era su vicepresidente de Crecimiento y Desarrollo de Negocios, renuncia que se hizo efectiva el pasado lunes 9 de marzo.

En esta vicepresidencia quedó encargado Jaime Enrique Falquez Ortiga, actual vicepresidente de Finanzas Corporativas de la compañía.

También salió de la compañía Jhonatan Villada Palacio, quien ocupaba la dirección de Aprovisionamiento Corporativo, quien se encontraba en la entidad desde mediados del año anterior.

Previamente, Villada Palacio había sido vicepresidente de Asuntos Legales de Empresas Públicas de Medellín bajo la gerencia de Jorge Andrés Carrillo y además había sido secretario general de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.

¿Qué dice la Red de Veedurías?

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, pidió a la Procuraduría General de la Nación indagar a ISA sobre denuncias que han recibido por presuntas presiones a algunos funcionarios que vigilaban contratos internacionales, luego de la nulidad de Jorge Andrés Carrillo.