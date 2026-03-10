Policía de civil frustró atraco y permitió la captura de dos hombres en El Poblado

Medellín, Antioquia

La rápida reacción de un policía de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio permitió frustrar un atraco y capturar a dos presuntos delincuentes en el puente peatonal de la estación Poblado del Metro de Medellín, uno de los puntos con mayor flujo de personas en el sur de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando el uniformado, que ya había terminado su jornada laboral y se dirigía a su casa vestido de civil, se encontró con un robo en curso en el puente peatonal que conecta la estación en sentido norte–sur.

Descripción de los hechos

En ese lugar, dos hombres armados con cuchillo intimidaban a un ciudadano que se dirigía a su lugar de trabajo.

Según la información entregada por las autoridades, la víctima intentó resistirse al asalto y resultó lesionada durante el ataque.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que el policía decidió intervenir de inmediato para proteger al ciudadano y evitar que los agresores escaparan.

“Dos delincuentes armados con cuchillo atacaban a un ciudadano que se dirigía a trabajar. La víctima se resistió y fue lesionada. En ese momento el uniformado no dudó en actuar para proteger la integridad y la vida de esta persona, pero también sus propiedades”, señaló el funcionario.

Tras intervenir, el uniformado inició una persecución contra los sospechosos, quienes intentaron huir por varios tramos del sector para evitar ser capturados.

Durante el seguimiento, el policía incluso recorrió un tramo de la autopista en contravía para no perderlos de vista.

La persecución quedó registrada en video y permitió mantener el seguimiento hasta que los dos hombres fueron interceptados y capturados por las autoridades.

“La persecución quedó grabada en video y terminó como tenía que terminar: con estos dos delincuentes puestos a disposición de la autoridad competente”, agregó Villa Mejía.

Capturados en persecusión

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial para avanzar en el proceso correspondiente por los delitos asociados al intento de hurto y las lesiones causadas a la víctima.

Desde la Administración Distrital señalaron que este tipo de resultados hacen parte de las acciones operativas que se vienen adelantando de manera articulada con la Policía Nacional para enfrentar delitos como el hurto a personas, especialmente en zonas de alta circulación de ciudadanos como estaciones del sistema de transporte público.

Algunas cifras

De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en Medellín los casos de hurto a personas registran una reducción del 7 % frente al mismo periodo del año anterior, al pasar de 3.786 casos en 2025 a 3.517 en 2026.

Asimismo, los atracos presentan una disminución del 19 %, lo que equivale a 264 hechos menos reportados en la ciudad durante este mismo periodo.

“En Medellín hay autoridad, hay reacción y, sobre todo, una fuerza pública comprometida con proteger a la ciudadanía en todo momento”, concluyó el secretario de Seguridad.