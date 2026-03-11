Habitantes de vereda San Luis de Ituango denuncian daños a viviendas durante bombardeo contra Ramiro

Ituango- Antioquia

Pocas horas después del bombardeo de las fuerzas militares al campamento de alias “Ramiro ”, donde falleció el cabecilla junto a otros cinco combatientes, la comunidad de la vereda San Luis se acercó a las tropas para solicitar que hicieran una verificación de los posibles daños ocasionados a varias casas del caserío durante la acción estatal. Indican que esto fue catalogado como un intento de asonada, pero que lo que se trató fue de una protesta para que respondieran, aseguran.

Según un habitante de la vereda que solicitó la protección de su identidad, fueron siete casas, la caseta comunal y la escuela las que recibieron impactos de bala en las paredes de las casas que son de tablas y los techos.

“Se respeta que se hagan los operativos. Pero en lo que no está como muy de acuerdo la comunidad es en que los hagan en caseríos o que hagan operativos donde hay tanta, tanta población civil expuesta sobre una guerra que ellos no tienen la culpa. No, pues tan cerca que muchas casas quedaron vueltas un colador, el techo completamente roto. Hay siete afectadas, adicionando en la escuela y la caseta comunal. Muchos rotos en el techo, ya que por disparos y así, solamente rotos así, pero igualmente son afectaciones", relató el habitante.

Celebran que, por fortuna, no se registraron personas civiles afectadas por las balas. Dicen que la situación fue bastante compleja durante el ataque contra el campamento.

“No es que haya sido una afectación muy grave, lo más grave que me parece, y que, pues, gracias a Dios, no hubo víctimas civiles muertos o algo así, pero imagínate cómo fue la zozobra o cómo fue el miedo que le tocó vivir a la población en ese instante, ya que eso fue a medianoche y, como te dije, eso era uno tirado en el suelo y las balas traspasando las puertas, las paredes o algo así, sin ninguna protección”.

Pero sí hubo una señora que tuvo una complicación médica por las potentes detonaciones, las esquirlas y, según ellos, las balas atravesaron sus casas.

“Ahí hay una tiendecita, que la atiende una señora ya como de la tercera edad, ocasionado por ese operativo; le causó un derrame cerebral. De ahí para acá, no puede hablar, no es capaz de moverse; la están tratando prácticamente inmóvil. Lo único que sí puede es escuchar, y una de las casas de ellas es la más afectada, la que más disparo recibió”, agregó el habitante de la vereda San Luis.

Agrega que cuando la comunidad requirió al ejército, este hizo disparos al aire, pero que lo que solicitan es que les respondan por los daños ocasionados en sus casas, además de que esta situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades locales.