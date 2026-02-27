Cambios en la matriz y el papel de firma cazatalentos, las razones de la nulidad de Carrillo en ISA

Medellín, Antioquia

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y ordenó reiniciar el proceso, al concluir que durante la selección se modificaron las reglas de evaluación que terminaron alterando el resultado final.

La decisión se produjo tras el estudio de una demanda presentada por el diputado de Antioquia Luis Peláez, coadyuvada por más de diez personas y entidades, entre ellas Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el accionista Julio Yepes. La acción alegaba expedición irregular del acto, infracción de las normas en que debía fundarse e incumplimiento de requisitos de elegibilidad.

Cambios en la matriz y rol de la firma cazatalentos

Uno de los puntos centrales del fallo fue la intervención de la firma cazatalentos Korn Ferry, contratada para acompañar el proceso. Según el análisis del expediente, la consultora ubicó la hoja de vida de Carrillo en el último lugar de los aspirantes evaluados.

Sin embargo, en el desarrollo del proceso se modificó la matriz de evaluación, lo que permitió que Carrillo pasara del último lugar a integrar la terna definitiva que fue presentada a la junta directiva y, posteriormente, resultar elegido. Para la Sección Quinta, ese cambio alteró las reglas inicialmente establecidas y afectó la legalidad del acto de designación.

Experiencia acreditada, pero proceso viciado

Aunque el demandante había sostenido que Carrillo no cumplía con la experiencia mínima de 15 años en el sector eléctrico, el Consejo de Estado concluyó que ese requisito sí se encontraba acreditado, por lo que no fue determinante en la anulación.

La corporación también precisó que las indagaciones abiertas por su gestión anterior como gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la administración de Daniel Quintero Calle no constituyen, por sí solas, una causal de exclusión en un proceso de elección en ISA.

Con esta decisión, la elección del presidente de ISA deberá adelantarse nuevamente desde la etapa inicial, bajo reglas que garanticen igualdad y transparencia en la evaluación de los aspirantes.