Dos directivos salen de ISA tras nulidad de elección de Jorge Carrillo

Luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de ISA, la compañía confirmó dos movimientos en su equipo directivo, entre ellos la salida de Jhonatan Villada Palacio, quien se desempeñaba como director de Aprovisionamiento Corporativo.

De acuerdo con un comunicado de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), Villada trabajó en la compañía hasta el 6 de marzo de 2026, fecha en la que finalizó su vinculación con la organización.

Mientras se adelanta el proceso de selección para reemplazarlo en el cargo, Carlos Augusto Quintero Monsalve asumirá como encargado del área.

La empresa indicó que Quintero cuenta con más de 13 años de trayectoria en ISA, donde actualmente se desempeña como coordinador de categorías de aprovisionamiento. También ha ocupado cargos como director encargado de Aprovisionamiento, analista y especialista en esa área, además de haber sido subgerente encargado de Aprovisionamiento en ISA Energía en Perú.

Quintero es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT y cuenta con una especialización en Gerencia para Ingenieros de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Según la compañía, tiene más de 25 años de experiencia profesional y ha trabajado en empresas como Papelsa y Prebel.

También renunció vicepresidente de ISA

A estos movimientos se suma la salida de Carlos Andrés Pérez Osorio, quien se desempeñaba como vicepresidente de Crecimiento y Desarrollo de Negocios de ISA.

La empresa informó que el directivo presentó su renuncia por motivos personales y familiares, la cual se hará efectiva este 9 de marzo de 2026.

Mientras se define su reemplazo, el cargo será asumido en calidad de encargado por Jaime Enrique Falquez Ortiga, actual vicepresidente de Finanzas Corporativas de la compañía.

ISA agradeció el trabajo de Pérez durante su permanencia en la organización y señaló que continuará el proceso de selección para designar de manera definitiva al nuevo responsable de esa vicepresidencia.

Contexto: nulidad de la elección de Carrillo

Estos movimientos se producen días después de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de ISA, al considerar que hubo irregularidades en el proceso que llevó a su designación.

Carrillo había sido gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle y posteriormente fue nombrado al frente de ISA, empresa en la que el Grupo Ecopetrol es accionista mayoritario.