La policía capturó a un experimentado explosivista del frente 36 en Antioquia

Anorí - Antioquia

La policía y la fiscalía reportaron otro golpe a las disidencias en Antioquia, en esta ocasión la detención de un hombre, quien sería un experimentado explosivista del frente 36 que comanda alias “Primo Gay” en Anorí, Angostura y Guadalupe. Se trata del alias “Machín Viejo”, quien llevaría alrededor de 10 años en las filas guerrilleras.

Según el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana, Davinson de Jesús Areiza Jaramillo, esta persona había integrado el frente 18 de alias Ramiro, pero luego se unió al frente 36 cuando alias Cabuyo era el líder y se convirtió en hombre de confianza de ese abatido guerrillero y, manejando explosivos, en el 2021 sufrió lesiones en las manos y un ojo.

“Se logra la captura precisamente en el municipio de Anorí y tenía como perfil criminal explosivista de esa estructura del Frente 36 y en los últimos años, después de la vigencia 2023 para acá, se estaba encargando de entrenar a otros terroristas de esa estructura para afectar todo lo que tiene que ver con torres de energía, hacer ataques al Ejército Nacional y ataques a la Policía Nacional de todos los colombianos”, agregó el general Bello.

Esta persona era requerida por los presuntos delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir agravado.

Además, durante la captura se le incautaron dos celulares que están siendo analizados por los investigadores.