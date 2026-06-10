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“Todo indica que son de las FARC”: gobernador de Antioquia sobre el rapto de personas en Segovia

Medellín, Antioquia

En las últimas horas se registró el rapto de entre cuatro y cinco personas en el sector El Diamante, jurisdicción del municipio de Segovia (Antioquia). Según el gobernador Andrés Julián Rendón, todo indica que las víctimas pertenecen a una estructura de las FARC.

Tras el hecho, las autoridades inspeccionaron una camioneta, que posteriormente fue incinerada en la que se hallaron elementos como drones, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón en diálogo con6AMW, entregó detalles sobre este caso, según dijo: “Todo parece todo parece indicar que pertenecen a la estructura criminal de las FARC. Allí se hallaron algunos elementos después de haber sido evaluada, valorada la camioneta, porque se hablaba incluso de algunos equipos como drones que abría al interior de esta camioneta”, señaló el gobernador.

El mandatario departamental señaló que el principal responsable de la ola de violencia en la zona es Luis Daniel Terán Baldovino, alias “Chuzo” o “Niño”, quien pasó del Clan del Golfo al frente 4º de las FARC bajo el mando de alias “John Fiera”. Desde allí, “Chuzo” lidera retaliaciones y asesinatos contra presuntos colaboradores del Clan del Golfo en municipios como Remedios y Segovia.

Esta nueva acción se enmarca en una escalada de violencia que inició en marzo de 2026, tras una reprimenda a alias “Chuzo” por su responsabilidad en la masacre de 7 personas en Vegachí. A él se suman alias “Johan Veneco” (señalado de participar en el asesinato de cuatro personas en Remedios) y alias “John Fiera”, cabecilla del frente 4º de las FARC.

Los tres hacen parte del cartel de los más buscados en Antioquia. Las recompensas ofrecidas por la Gobernación son: Hasta $300 millones por alias John Fiera y hasta $100 millones por cada uno de alias “Chuzo” y alias “Veneco”.

Rendón relacionó esta violencia, concentrada en el nordeste antioqueño y sur de Bolívar, con la situación política nacional, al afirmar que el frente 36 de las FARC presiona a la población para votar por el partido de Gobierno en municipios del norte del departamento.