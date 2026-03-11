Cambio en la presidencia de ISA genera movimientos internos de poder: Red de Veedurías

La empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) atraviesa un nuevo momento de tensión tras el reciente nombramiento de un presidente encargado, una decisión que se produjo luego de la salida de Jorge Andrés Carrillo de la dirección de la compañía.

Este cambio directivo se dio después de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, al encontrar irregularidades en el proceso de selección que lo llevó al cargo.

Ante estas inconvenientes, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, solicitó a la Procuraduría General de la Nación indagar a la empresa eléctrica por las denuncias que han recibido por presuntas presiones a algunos funcionarios que vigilaban contratos internacionales.

“La Red de Veedurías ha recibido reportes sobre un ambiente de presión laboral contra algunos trabajadores que venían documentando y vigilando procesos contractuales en diferentes países donde opera ISA. Por esta razón solicito la intervención de los organismos de control para verificar si existen casos de acoso laboral, conflictos de interés o presiones indebidas dentro de la compañía” dijo el presidente de la Red de Veedurías.

Además de estas advertencias, la red de control asegura que posiblemente el nombramiento de Gabriel Jaime Melguizo Posada, podrían estar vinculados a intereses de proyectos energéticos.

Finalmente, Bustos asegura que estas denuncias “deben analizarse garantizando la presunción de inocencia de los mencionados, pero la seriedad de la información obliga a que las autoridades investiguen lo ocurrido”.