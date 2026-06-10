Estudiantes de Medellín se toman las redes sociales para blindar a la niñez contra el abuso sexual

Medellín

Un total de 12 instituciones educativas de Medellín y el Valle de Aburrá fueron seleccionadas como ganadoras del concurso “Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete 2026”. El certamen, organizado por la Administración Distrital en alianza con el Área Metropolitana, destacó a estos planteles por sus sobresalientes propuestas de comunicación y movilización digital enfocadas en la prevención de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

La edición de este año alcanzó un impacto histórico en las plataformas digitales al registrar 1.445 publicaciones y más de 9 millones de interacciones en redes sociales. En la iniciativa participaron 193 colegios públicos y privados, logrando que estudiantes, docentes, directivos y padres de familia se unieran para generar conciencia sobre el respeto al cuerpo, la identificación de riesgos y la importancia de denunciar cualquier tipo de abuso.

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La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, resaltó el éxito de la convocatoria y el valor de consolidar entornos protectores desde los colegios. Este esfuerzo forma parte de la estrategia “Tejiendo Hogares”, liderada por su despacho, la cual busca extender este mensaje de prevención y cuidado de la niñez a los nueve municipios que integran la región metropolitana.

Los establecimientos reconocidos fueron las instituciones educativas Antonio Derka (Santo Domingo), Lola González, Concejo de Medellín, IE Concejo Municipal, Emiliano García, Reino de Bélgica, Tomás Carrasquilla, I.P.N. Señora de la Presentación, Colegio Divino Salvador, Colegio Arenys del Mar, Primitivo Leal La Doctora y C.E.R. Claudina Múnera.

Como premio a su creatividad y liderazgo, los estudiantes y las comunidades de los planteles ganadores recibirán incentivos que incluyen un boot camp en Telemedellín, bonos, indumentaria deportiva y entradas para actividades culturales y recreativas. Entre los reconocimientos destacan visitas al Parque Norte, funciones de cine, recorridos por el estadio Atanasio Girardot, pases para el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores, así como ingresos a partidos del fútbol profesional colombiano.