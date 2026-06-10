El Día del Padre y el Mundial se unen para mover la economía de Medellín

Medellín

La celebración del Día del Padre y el inicio del Mundial de Fútbol se unieron para activar con fuerza la economía en Medellín y Antioquia. El adelantamiento de la fecha hacia el 14 de junio, motivado por las elecciones presidenciales, coincidió estratégicamente con el arranque de la cita mundialista este 11 de junio. Ante este escenario, la Alcaldía de Medellín y Fenalco Antioquia sumaron esfuerzos para impulsar el comercio formal, un sector clave que aporta el 15 % del valor agregado a la ciudad y genera más de 400.000 empleos en el área metropolitana.

Según un sondeo de Fenalco, el 80 % de los ciudadanos celebrará a los padres, siendo las tiendas físicas las grandes favoritas con el 69,1 % de la preferencia. Los regalos más buscados por las familias son el vestuario y el calzado (40,1 %), seguidos por las invitaciones a comer (27 %). Respecto al presupuesto, la mayoría de los compradores invertirá entre $100.000 y $300.000 pesos en los detalles, utilizando el dinero en efectivo y las tarjetas débito como los medios de pago predilectos para estas transacciones.

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Por su parte, el Mundial de Fútbol se consolidó como un motor histórico para el consumo masivo en la región. El Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín proyecta que los habitantes de la ciudad gastarán alrededor de $571.000 millones de pesos durante la temporada deportiva. El principal frente de esta dinámica será el sector de alimentos y bebidas, que concentra el 69 % del gasto total debido a las reuniones en hogares y comercios para ver los partidos de la Selección Colombia, seguido por la compra de televisores y electrodomésticos con un 14 %.

La fiebre por el fútbol ya muestra un impacto positivo en la industria tecnológica, pues Fenalco reportó un incremento de entre el 40 % y el 57 % en la venta de televisores durante los últimos tres meses. Además, la demanda de camisetas e indumentaria de la Selección suele dispararse por encima del 100 %. Con los bares, restaurantes y centros de entretenimiento preparados logísticamente para recibir un alto flujo de asistentes, las autoridades invitaron a la ciudadanía a disfrutar de las festividades apoyando los negocios formales.