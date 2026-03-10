¿Qué partido ganó las elecciones del 8 de marzo en Colombia? Resultados por departamento

Colombia eligió este 8 de marzo un nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030. En total, se definieron 103 escaños para el Senado y 183 representantes a la Cámara, incluyendo curules de circunscripciones especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior.
Los nuevos miembros asumirán funciones a partir del 20 de julio y ejercerán el cuatrenio 2026-2030.
De acuerdo con los resultados de la Registraduría Nacional, el Pacto Histórico y Centro Democrático serán las principales fuerzas del Senado de la República. A las dos principales fuerzas les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Conservador y el de la U, mientras que en la Cámara de Representantes lideran, además del Centro Democrático, el Partido Liberal y el Conservador.
Partidos más votados en el Congreso 2026
Cámara de Representantes
El tablero político es incierto en la Cámara; es más complejo, debido a que la votación se realiza por circunscripciones territoriales. Sin embargo, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático se perfilan como los principales ganadores. En la Cámara de Representantes, según los resultados del preconteo, muestran la siguiente distribución en los departamentos de Colombia.
Amazonas
|Partido político
|Votos
| %
|LA VOZ DEL AMAZONAS
|11.958
|42,20 %
Antioquia
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|742.902
|32,45 %
Arauca
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|55.017
|60,64 %
Atlántico
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CAMBIO RADICAL
|327.370
|30,46 %
Bogotá D.C.
|Partido político
|Votos
|%
|MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO
|915.473
|32,20
Bolívar
|Partido político
|Votos
| %
|PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|422.632
|46,24 %
Boyacá
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO ALIANZA VERDE
|115.259
|22,87 %
Caldas
|Partido político
|Votos
|%
|PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE
|73.055
|18,97 %
Caquetá
|Partido político
|Votos
|%
|COALICIÓN CAQUETÁ
|34.011
|26,36 %
Casanare
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|48.014
|29,65 %
Cauca
|Partido político
|Votos
|%
|MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO
|173.449
|40,88 %
César
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|146.376
|31,55 %
Chocó
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|83.270
|47,54 %
Córdoba
|Partido político
|Votos
|%
|PR1MERO CÓRDOBA
|336.603
|40,38 %
Cundinamarca
|Partido político
|Votos
|%
|MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO
|288.256
|25,85 %
Guainía
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|9.579
|47,98 %
Guaviare
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|11.954
|35,30 %
Huila
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|115.405
|28,92 %
La Guajira
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|144.573
|47,44 %
Magdalena
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|117.805
|20,87 %
Meta
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|113.034
|27,47 %
Nariño
|Partido político
|Votos
|%
|MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO
|158.208
|29,51 %
Norte de Santander
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|154.550
|22,80 %
Putumayo
|Partido político
|Votos
|%
|PACTO VERDE PUTUMAYO
|32.786
|31,47 %
Quindío
|Partido político
|Votos
|%
|CENTRO DEMOCRÁTICO - PARTIDO CONSERVADOR
|64.340
|28,05 %
Risaralda
|Partido político
|Votos
|%
|PACTO POR RISARALDA
|73.988
|19,14 %
San Andrés
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|10.164
|39,06 %
Santander
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|181.470
|19,55 %
Sucre
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|155.727
|33,49 %
Tolima
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|178.506
|34,53 %
Valle
|Partido político
|Votos
|%
|MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO
|589.949
|35,41 %
Vaupés
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|7.254
|48,62 %
Vichada
|Partido político
|Votos
|%
|PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|9.784
|36,09 %
Los partidos más votados en el Senado de la República
El Pacto Histórico y el partido opositor Centro Democrático son los partidos colombianos con mayor electorado. Según el preconteo, el partido oficialista obtuvo la mayor votación en el Senado y tendrá unos 25 escaños, seguido por el Centro Democrático, con 17.
Les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Partido Conservador y el Partido de la U. Estos resultados ratifican que el actual partido de Gobierno se mantendrá como la principal fuerza política del Senado. Por su parte, el uribismo, que en las elecciones de 2022 ocupó el cuarto lugar, ahora volverá a ser el mayor movimiento de la oposición.
|Partido político
|Votos
|%
|PACTO HISTÓRICO SENADO
|4.413.636
|22,72 %
|PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|3.035.715
|15,62 %
|PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|2.275.182
|11,71 %
|ALIANZA POR COLOMBIA
|1.904.154
|9,80 %
|PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|1.863.663
|9,59 %
¿Qué partidos o movimientos se “quemaron” en el Senado?
Varios partidos no superaron el umbral y, por lo tanto, quedarán sin representación en el Congreso. Eso se debe a que, para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3% del total de votos.
En esta ocasión, los que no pasaron el umbral son:
- Frente Amplio Unitario
- Creemos
- Coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes
- La Lista de Oviedo
- Partido Oxígeno
- Movimiento Patriotas
- Movimiento Colombia Segura y Próspera
Las elecciones de Congreso ofrecen un panorama preliminar de las presidenciales del 31 de mayo, en primera vuelta, para decidir el sucesor del presidente Gustavo Petro. Entre los candidatos destacados que se medirán con el candidato oficial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se encuentran: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo.