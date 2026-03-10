Hable con elPrograma

¿Qué partido ganó las elecciones del 8 de marzo en Colombia? Resultados por departamento

Los nuevos miembros asumirán funciones a partir del 20 de julio y ejercerán el cuatrenio 2026-2030.

Congreso de Colombia imagen de referencia. Foto: W Radio.

Maria José Castro

Colombia eligió este 8 de marzo un nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030. En total, se definieron 103 escaños para el Senado y 183 representantes a la Cámara, incluyendo curules de circunscripciones especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior.

De acuerdo con los resultados de la Registraduría Nacional, el Pacto Histórico y Centro Democrático serán las principales fuerzas del Senado de la República. A las dos principales fuerzas les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Conservador y el de la U, mientras que en la Cámara de Representantes lideran, además del Centro Democrático, el Partido Liberal y el Conservador.

Partidos más votados en el Congreso 2026

Cámara de Representantes

El tablero político es incierto en la Cámara; es más complejo, debido a que la votación se realiza por circunscripciones territoriales. Sin embargo, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático se perfilan como los principales ganadores. En la Cámara de Representantes, según los resultados del preconteo, muestran la siguiente distribución en los departamentos de Colombia.

Amazonas

Partido políticoVotos  %
LA VOZ DEL AMAZONAS11.95842,20 %

Antioquia

Partido políticoVotos%
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO742.90232,45 %

Arauca

Partido políticoVotos%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO55.01760,64 %

Atlántico

Partido políticoVotos%
PARTIDO CAMBIO RADICAL327.37030,46 %

Bogotá D.C.

Partido políticoVotos%
MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO915.47332,20 

Bolívar

Partido políticoVotos %
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO422.63246,24 %

Boyacá

Partido políticoVotos%
PARTIDO ALIANZA VERDE115.25922,87 %

Caldas

Partido políticoVotos%
PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE73.05518,97 %

Caquetá

Partido políticoVotos%
COALICIÓN CAQUETÁ34.01126,36 %

Casanare

Partido políticoVotos%
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO48.01429,65 %

Cauca

Partido políticoVotos%
MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO173.44940,88 %

César

Partido políticoVotos%
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO146.37631,55 %

Chocó

Partido políticoVotos%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO83.27047,54 %

Córdoba

Partido políticoVotos%
PR1MERO CÓRDOBA336.60340,38 %

Cundinamarca

Partido políticoVotos%
MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO288.25625,85 %

Guainía

Partido políticoVotos%
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U9.57947,98 %

Guaviare

Partido políticoVotos%
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO11.95435,30 %

Huila

Partido políticoVotos%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO115.40528,92 %

La Guajira

Partido políticoVotos%
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U144.57347,44 %

Magdalena

Partido políticoVotos%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO117.80520,87 %

Meta

Partido políticoVotos%
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO113.03427,47 %

Nariño

Partido políticoVotos%
MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO158.20829,51 %

Norte de Santander

Partido políticoVotos%
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO154.55022,80 %

Putumayo

Partido políticoVotos%
PACTO VERDE PUTUMAYO32.78631,47 %

Quindío

Partido políticoVotos%
CENTRO DEMOCRÁTICO - PARTIDO CONSERVADOR64.34028,05 %

Risaralda

Partido políticoVotos%
PACTO POR RISARALDA73.98819,14 %

San Andrés

Partido políticoVotos%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO10.16439,06 %

Santander

Partido políticoVotos%
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO181.47019,55 %

Sucre

Partido políticoVotos%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO155.72733,49 %

Tolima

Partido políticoVotos%
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO178.50634,53 %

Valle

Partido políticoVotos%
MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO589.94935,41 %

Vaupés

Partido políticoVotos%
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U7.25448,62 %

Vichada

Partido políticoVotos%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO9.78436,09 %

Los partidos más votados en el Senado de la República

El Pacto Histórico y el partido opositor Centro Democrático son los partidos colombianos con mayor electorado. Según el preconteo, el partido oficialista obtuvo la mayor votación en el Senado y tendrá unos 25 escaños, seguido por el Centro Democrático, con 17.

Les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Partido Conservador y el Partido de la U. Estos resultados ratifican que el actual partido de Gobierno se mantendrá como la principal fuerza política del Senado. Por su parte, el uribismo, que en las elecciones de 2022 ocupó el cuarto lugar, ahora volverá a ser el mayor movimiento de la oposición.

Partido políticoVotos%
PACTO HISTÓRICO SENADO4.413.63622,72 %
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO3.035.71515,62 %
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO2.275.18211,71 %
ALIANZA POR COLOMBIA1.904.1549,80 %
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO1.863.6639,59 %

¿Qué partidos o movimientos se “quemaron” en el Senado?

Varios partidos no superaron el umbral y, por lo tanto, quedarán sin representación en el Congreso. Eso se debe a que, para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3% del total de votos.

En esta ocasión, los que no pasaron el umbral son:

  • Frente Amplio Unitario
  • Creemos
  • Coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes
  • La Lista de Oviedo
  • Partido Oxígeno
  • Movimiento Patriotas
  • Movimiento Colombia Segura y Próspera

Las elecciones de Congreso ofrecen un panorama preliminar de las presidenciales del 31 de mayo, en primera vuelta, para decidir el sucesor del presidente Gustavo Petro. Entre los candidatos destacados que se medirán con el candidato oficial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se encuentran: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo.

