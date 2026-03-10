¿Qué partido ganó las elecciones del 8 de marzo en Colombia? Resultados por departamento

Colombia eligió este 8 de marzo un nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030. En total, se definieron 103 escaños para el Senado y 183 representantes a la Cámara, incluyendo curules de circunscripciones especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior.

Los nuevos miembros asumirán funciones a partir del 20 de julio y ejercerán el cuatrenio 2026-2030.

De acuerdo con los resultados de la Registraduría Nacional, el Pacto Histórico y Centro Democrático serán las principales fuerzas del Senado de la República. A las dos principales fuerzas les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Conservador y el de la U, mientras que en la Cámara de Representantes lideran, además del Centro Democrático, el Partido Liberal y el Conservador.

Partidos más votados en el Congreso 2026

Cámara de Representantes

El tablero político es incierto en la Cámara; es más complejo, debido a que la votación se realiza por circunscripciones territoriales. Sin embargo, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático se perfilan como los principales ganadores. En la Cámara de Representantes, según los resultados del preconteo, muestran la siguiente distribución en los departamentos de Colombia.

Amazonas

Partido político Votos % LA VOZ DEL AMAZONAS 11.958 42,20 %

Antioquia

Partido político Votos % PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 742.902 32,45 %

Arauca

Partido político Votos % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 55.017 60,64 %

Atlántico

Partido político Votos % PARTIDO CAMBIO RADICAL 327.370 30,46 %

Bogotá D.C.

Partido político Votos % MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO 915.473 32,20

Bolívar

Partido político Votos % PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 422.632 46,24 %

Boyacá

Partido político Votos % PARTIDO ALIANZA VERDE 115.259 22,87 %

Caldas

Partido político Votos % PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE 73.055 18,97 %

Caquetá

Partido político Votos % COALICIÓN CAQUETÁ 34.011 26,36 %

Casanare

Partido político Votos % PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 48.014 29,65 %

Cauca

Partido político Votos % MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO 173.449 40,88 %

César

Partido político Votos % PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 146.376 31,55 %

Chocó

Partido político Votos % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 83.270 47,54 %

Córdoba

Partido político Votos % PR1MERO CÓRDOBA 336.603 40,38 %

Cundinamarca

Partido político Votos % MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO 288.256 25,85 %

Guainía

Partido político Votos % PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U 9.579 47,98 %

Guaviare

Partido político Votos % PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 11.954 35,30 %

Huila

Partido político Votos % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 115.405 28,92 %

La Guajira

Partido político Votos % PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U 144.573 47,44 %

Magdalena

Partido político Votos % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 117.805 20,87 %

Meta

Partido político Votos % PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 113.034 27,47 %

Nariño

Partido político Votos % MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO 158.208 29,51 %

Norte de Santander

Partido político Votos % PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 154.550 22,80 %

Putumayo

Partido político Votos % PACTO VERDE PUTUMAYO 32.786 31,47 %

Quindío

Partido político Votos % CENTRO DEMOCRÁTICO - PARTIDO CONSERVADOR 64.340 28,05 %

Risaralda

Partido político Votos % PACTO POR RISARALDA 73.988 19,14 %

San Andrés

Partido político Votos % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 10.164 39,06 %

Santander

Partido político Votos % PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 181.470 19,55 %

Sucre

Partido político Votos % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 155.727 33,49 %

Tolima

Partido político Votos % PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 178.506 34,53 %

Valle

Partido político Votos % MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO 589.949 35,41 %

Vaupés

Partido político Votos % PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U 7.254 48,62 %

Vichada

Partido político Votos % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 9.784 36,09 %

Los partidos más votados en el Senado de la República

El Pacto Histórico y el partido opositor Centro Democrático son los partidos colombianos con mayor electorado. Según el preconteo, el partido oficialista obtuvo la mayor votación en el Senado y tendrá unos 25 escaños, seguido por el Centro Democrático, con 17.

Les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Partido Conservador y el Partido de la U. Estos resultados ratifican que el actual partido de Gobierno se mantendrá como la principal fuerza política del Senado. Por su parte, el uribismo, que en las elecciones de 2022 ocupó el cuarto lugar, ahora volverá a ser el mayor movimiento de la oposición.

Partido político Votos % PACTO HISTÓRICO SENADO 4.413.636 22,72 % PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 3.035.715 15,62 % PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 2.275.182 11,71 % ALIANZA POR COLOMBIA 1.904.154 9,80 % PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1.863.663 9,59 %

¿Qué partidos o movimientos se “quemaron” en el Senado?

Varios partidos no superaron el umbral y, por lo tanto, quedarán sin representación en el Congreso. Eso se debe a que, para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3% del total de votos.

En esta ocasión, los que no pasaron el umbral son:

Frente Amplio Unitario

Creemos

Coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes

La Lista de Oviedo

Partido Oxígeno

Movimiento Patriotas

Movimiento Colombia Segura y Próspera

Las elecciones de Congreso ofrecen un panorama preliminar de las presidenciales del 31 de mayo, en primera vuelta, para decidir el sucesor del presidente Gustavo Petro. Entre los candidatos destacados que se medirán con el candidato oficial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se encuentran: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo.