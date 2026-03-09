¿Quién es Óscar Benavides? Nuevo representante que le ganó la curul afro a Polo Polo

Este 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en las que los colombianos pudieron elegir a quienes los representarán en la Cámara y en el Senado para el periodo 2026-2030.

Luego de que se cerraran las urnas a las 4:00 de la tarde, paulatinamente se empezaron a conocer los resultados, hasta que finalmente se supo el 100 % de los escrutinios de la jornada a nivel nacional; con esto, algunos de los aspirantes quedaron “quemados” con una votación minoritaria.

Dentro de esos quemados se encuentra el actual representante a la Cámara Afro, Miguel Polo Polo, quien a lo largo de su periodo en el Congreso ha sido uno de los personajes más controvertidos en la opinión pública.

¿Quién ganó la curul afro en la Cámara de Representantes?

Óscar Benavides es uno de los nombres que aparece en el panorama político luego de ganar con gran diferencia la curul afro en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

Benavides es un abogado y activista del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Hizo sus estudios de derecho en Bogotá.

A lo largo de su candidatura al Congreso, se ha enfocado en el uso de las redes sociales y bajo las banderas del fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Asimismo, uno de sus eslóganes principales está relacionado con su contrincante electoral y, bajo el hashtag #SaquemosaPoloPolo, lideró su proceso electoral.

¿Qué dijo Óscar Benavides tras ganarle a Polo Polo?

Luego de conocerse el escrutinio de todas las mesas y confirmarse la victoria de Benavides, el candidato del partido Libres se pronunció en redes sociales: “¡Cumplimos nuestra primera promesa de campaña! Sacamos a Polo Polo del Congreso”.

Candidatos quemados en las elecciones legislativas

Katherine Miranda

Angélica Lozano

Miguel Polo Polo

Lina María Garrido

Álvaro Uribe Vélez

Jorge Enrique Robledo

María Paz Gaviria

Juan Carlos Losada

León Fredy Muñoz Lopera

Javier Fernández Franco, ‘el cantante del gol’

Laura Gallego, exseñorita Antioquia

Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro

Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín

Inti Asprilla

Richard Aguilar

Fabián Díaz

Íngrid Betancourt

Jairo Castellanos

Olga Lucía Velásquez

Juan Carlos Wills

Felipe Saruma

Javier Brito García

Soledad Tamayo

César Lorduy

Carlos Fernando Motoa

Carlos Chacón

Leo Espinosa

Marelen Castillo

Hassan Nassar

Lizeth Reina

Carolina Arbeláez

Camilo Enciso

Sandra Ramírez

José David Name

Hugo Ospina

Julio Elías Vidal

Hernán Andrade

Fabio Arias

Luis Carlos Leal

Angélica Monsalve

Julia Miranda

Germán Ricaurte

De este modo, los partidos y coaliciones que se quemaron fueron: Frente Amplio, Creemos, Fuerza Ciudadana, La lista de Oviedo, Oxígeno, Colombia Segura y Próspera y Patriotas.

