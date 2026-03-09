¿Quién es Óscar Benavides? Nuevo representante que le ganó la curul afro a Polo Polo
Conozca algunas de las propuestas que Óscar Benavides llevará a la Cámara de Representantes.
Este 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en las que los colombianos pudieron elegir a quienes los representarán en la Cámara y en el Senado para el periodo 2026-2030.
Le puede interesar: Algunos célebres quemados en las elecciones legislativas
Luego de que se cerraran las urnas a las 4:00 de la tarde, paulatinamente se empezaron a conocer los resultados, hasta que finalmente se supo el 100 % de los escrutinios de la jornada a nivel nacional; con esto, algunos de los aspirantes quedaron “quemados” con una votación minoritaria.
Dentro de esos quemados se encuentra el actual representante a la Cámara Afro, Miguel Polo Polo, quien a lo largo de su periodo en el Congreso ha sido uno de los personajes más controvertidos en la opinión pública.
¿Quién ganó la curul afro en la Cámara de Representantes?
Óscar Benavides es uno de los nombres que aparece en el panorama político luego de ganar con gran diferencia la curul afro en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.
Benavides es un abogado y activista del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Hizo sus estudios de derecho en Bogotá.
A lo largo de su candidatura al Congreso, se ha enfocado en el uso de las redes sociales y bajo las banderas del fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Lea más: Análisis de las consultas presidenciales: ¿Cuál es el gran perdedor? Expertos opinan
Asimismo, uno de sus eslóganes principales está relacionado con su contrincante electoral y, bajo el hashtag #SaquemosaPoloPolo, lideró su proceso electoral.
¿Qué dijo Óscar Benavides tras ganarle a Polo Polo?
Luego de conocerse el escrutinio de todas las mesas y confirmarse la victoria de Benavides, el candidato del partido Libres se pronunció en redes sociales: “¡Cumplimos nuestra primera promesa de campaña! Sacamos a Polo Polo del Congreso”.
Candidatos quemados en las elecciones legislativas
- Katherine Miranda
- Angélica Lozano
- Miguel Polo Polo
- Lina María Garrido
- Álvaro Uribe Vélez
- Jorge Enrique Robledo
- María Paz Gaviria
- Juan Carlos Losada
- León Fredy Muñoz Lopera
- Javier Fernández Franco, ‘el cantante del gol’
- Laura Gallego, exseñorita Antioquia
- Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa
- Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro
- Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín
- Inti Asprilla
- Richard Aguilar
- Fabián Díaz
- Íngrid Betancourt
- Jairo Castellanos
- Olga Lucía Velásquez
- Juan Carlos Wills
- Felipe Saruma
- Javier Brito García
- Soledad Tamayo
- César Lorduy
- Carlos Fernando Motoa
- Carlos Chacón
- Leo Espinosa
- Marelen Castillo
- Hassan Nassar
- Lizeth Reina
- Carolina Arbeláez
- Camilo Enciso
- Sandra Ramírez
- José David Name
- Hugo Ospina
- Julio Elías Vidal
- Hernán Andrade
- Fabio Arias
- Luis Carlos Leal
- Angélica Monsalve
- Julia Miranda
- Germán Ricaurte
De este modo, los partidos y coaliciones que se quemaron fueron: Frente Amplio, Creemos, Fuerza Ciudadana, La lista de Oviedo, Oxígeno, Colombia Segura y Próspera y Patriotas.
