Expresidente Santos aseguró que la verdadera ganadora de las elecciones fue la democracia

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas por la Presidencia de Colombia y aseguró que el principal resultado de la jornada fue el fortalecimiento de la democracia colombiana.

A través de un video, el exmandatario afirmó que la transparencia del proceso electoral permitió disipar las dudas que se habían generado antes de los comicios. “Los resultados de las elecciones son tan claros que se apagaron los rumores de un supuesto fraude”, señaló.

Santos también hizo un llamado a que todos los sectores políticos respalden las instituciones del país, independientemente del resultado obtenido en las urnas. “Tanto ganadores como perdedores deben reiterar su respaldo a las instituciones. Los que más dudaron, ganaron. Los que no dudaban, ganaron”, expresó.

El exjefe de Estado insistió en que el mayor triunfo fue para el sistema democrático. “Pero la verdadera ganadora fue la democracia, que salió fortalecida gracias a todos los que promovieron la paz electoral y, en particular, a la Registraduría y su estructura”, afirmó.

Finalmente, destacó el trabajo de las autoridades electorales y la observación internacional durante la jornada. “Su tarea fue impecable, así lo confirmaron los observadores internacionales. Falta la primera y seguramente la segunda vuelta. Ojalá que la credibilidad y el apoyo a la democracia colombiana sigan creciendo”, puntualizó.