“Juan Manuel Santos pudo ser un héroe, pero le ganó el ego”: Francisco ‘Pacho’ Santos

Por los micrófonos de Sin Anestesia, en La Luciérnaga, pasó el exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco ‘Pacho’ Santos.

El reconocido político bogotano se refirió al mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y defendió los logros alcanzados durante esa administración, sobre todo en materia de seguridad.

El Gobierno de Uribe y el Plan Colombia

Santos Calderón recordó que, mientras ejerció la Vicepresidencia, se hizo responsable de los temas relacionados con derechos humanos, liderando también la lucha contra el flagelo del secuestro y la relación diplomática con Estados Unidos, plasmada en ese entonces en el Plan Colombia.

El exfuncionario destacó que Colombia se encargó de cerca de 90% de la financiación de dicho programa de seguridad e inversión.

“Colombia era un estado fallido y se volvió la joya de la corona”, resaltó Santos, sobre el cambio de perspectiva en Norteamérica, incluso frente a la imagen de Álvaro Uribe Vélez, quien, según asegura, era “odiado” en Estados Unidos al inicio de su primer periodo presidencial.

¿Funcionó la ‘Seguridad Democrática’ en Colombia?

Francisco ‘Pacho’ Santos habló también de la política de ‘Seguridad Democrática’, bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la cual se bajó en recuperar el control territorial en el país en materia de seguridad, en medio de un cruento periodo de violencia e incertidumbre.

“Nosotros sí transformamos la seguridad en Colombia. Había 300 alcaldes que no podían gobernar desde sus ciudades; al final, todos podían. Había 3.000 secuestros y acabamos con menos de 100 o 200. Reducimos más de 20.000 homicidios al año”, indicó.

“La gente no podía salir por carretera; estábamos secuestrados en las ciudades. Usted salía de Bogotá para Villavicencio y lo secuestraban”, expresó Santos.

¿Qué pasó con el proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC?

Santos Calderón ha sido uno de los políticos más críticos con el proceso de paz que sostuvo el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC y en general de toda su gestión, al distanciarse en su momento de su predecesor Álvaro Uribe.

“Si Juan Manuel Santos mantiene eso, habría negociado una paz con la que todos estuviéramos de acuerdo, en la que ellos hubieran pagado por sus delitos y que de verdad hubieran entregado todas las armas y no quedaran esas disidencias que hoy son casi tan fuertes como las FARC”, aseveró ‘Pacho’ Santos.

“Fue un gran error; Juan Manuel Santos hubiera podido salir como un héroe, pero tomó otra decisión, le ganó el ego, tomó otro camino y ahí se perdió la gran oportunida de Colombia”, sentenció.

