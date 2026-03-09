Miembros de la Gran Consulta sostuvieron reunión clave para definir su fórmula vicepresidencial

Tras un almuerzo clave entre los nueve miembros de la Gran Consulta por Colombia este lunes, habría consenso para ofrecerle a Juan Daniel Oviedo ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Sin embargo, la decisión final estará en manos de Valencia, quien tendrá que hacerle el ofrecimiento formal Oviedo. Y además, él deberá analizar la propuesta.

Y es que Oviedo tiene dudas respecto a si ser la formula de Valencia podría decepcionar a sus votantes. De hecho, aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que espera que ella se mueva respecto a su posición frente al Acuerdo de Paz.

"Abiertamente mostramos diferencias de fondo, por ejemplo, yo sí creo en la paz, y en la paz que se negoció en el Acuerdo de 2026 (...) Usted no puede tener posiciones que no reconozcan que el acuerdo se tiene que implementar y que no se necesita solo plomo para sacar a los delincuentes”, aseguró.

El almuerzo arrancó a la 1:30 de la tarde, y tuvo lugar en la residencia de la senadora y candidata del Centro Democrático.

Ahora, mañana, 10 de marzo, ambos se reunirían para definir las condiciones de esa posible movida. Y es que, eso deberá quedar definido esta semana, pues el plazo para la inscripción de candidatos en la Registraduría vence este viernes 13 de marzo.

Oviedo se ha convertido en la opción indiscutible para ser formula vicepresidencial tras haber quedado segundo en las consultas de este 8 de marzo con una votación de 1′255.520 votos. Recordemos que Valencia se puso por encima con 3′236.286 votos.