Los 10 centros comerciales más grandes de Colombia: El n.°1 tiene una extensión de 260.000 m²

En Colombia es muy popular visitar centros comerciales, la gran mayoría de ellos ofrecen gran variedad de opciones para el entretenimiento de grandes, chicos y de familias completas.

Es por esto por lo que la oferta es cada vez mayor y hay mucha más competencia. En Caracol Radio le comentamos cuál es el ranking de los centros comerciales más grandes en todo el país:

Estos son los centros comerciales más grandes de Colombia:

10. Parque La Colina en Bogotá:

Parque La Colina se ha convertido en uno de los favoritos de los bogotanos desde su apertura en 2016. Este moderno complejo combina una arquitectura elegante con una excelente oferta comercial y espacios amplios ideales para disfrutar en familia o con amigos.

Dirección: Cra 58d # 146 – 51, Bogotá

Cra 58d # 146 – 51, Bogotá Tamaño: 120.000 m² de superficie comercial

120.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 240

09. Unicentro en Cali

Unicentro se ha convertido en uno de los lugares favoritos para los caleños. De hecho, tiene bastante historia ya que fue inaugurado en 1980 convirtiéndose en el primer gran centro comercial de la ciudad. Hoy, varios años después ha ido renovándose y creciendo cada vez más.

Dirección: Carrera 100 # 5-169, Cali

Carrera 100 # 5-169, Cali Tamaño: 136.000 m² de superficie comercial

136.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 236

08. Centro Comercial Santafé en Medellín

El Centro Comercial Santafé destaca por su diseño moderno, buena ubicación y variada oferta de tiendas, además es reconocido por sus exhibiciones y eventos en la gran zona central.

Dirección: Carrera 43A # 7 Sur-170, Medellín

Carrera 43A # 7 Sur-170, Medellín Tamaño: 140.000 m² de superficie comercial

140.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 330

07. Centro Comercial Buenavista, Barranquilla

El Caribe hoy tiene una nueva experiencia en compras y diversión gracias a la marca Buenavista, la más exclusiva red de centros comerciales con presencia en Barranquilla, Santa Marta y Montería. Desde el año 2001, es símbolo de una ciudad que crece en calidad de vida y goza de un desarrollo urbanístico de altísimo nivel.

Dirección: Calle 98 # 52-115, Barranquilla

Calle 98 # 52-115, Barranquilla Tamaño: 144.000 m² de superficie comercial

144.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 150

06. Plaza Central, Bogotá

Este centro comercial ubicado en Puente Aranda llegó para cambiar la vida de las personas que trabajan y viven en el centro occidente de Bogotá y en poco tiempo se convirtió en un ícono de la zona de las Américas, ejemplo del cuidado por los detalles y de experiencias únicas para los visitantes y compradores.

Dirección: Carrera 65 # 11 – 50, Bogotá

Carrera 65 # 11 – 50, Bogotá Tamaño: 175.000 m² de superficie comercial

175.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 340

05. Mayorca Megaplaza en Sabaneta, Medellín

Este centro comercial combina buenos precios con la variedad, es un enorme complejo comercial que se ha convertido en uno de los centros comerciales más grandes de Colombia y en el lugar favorito de muchos antioqueños que buscan moda, entretenimiento y descuentos todo el año.

Dirección: Calle 51 Sur # 48-57, Sabaneta

Calle 51 Sur # 48-57, Sabaneta Tamaño: 200.000 m² de superficie comercial

200.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 450

04. Centro Comercial Santafé, Bogotá

Este Centro comercial es ideal para visitantes y anunciantes. Donde la felicidad está presente en tus momentos de compra, diversión y entretenimiento, con una experiencia única en cada visita.

Dirección: Calle 185 #45 – 03, Bogotá

Calle 185 #45 – 03, Bogotá Tamaño: 208.000 m² de superficie comercial

208.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 380

03. Mallplaza NQS, Bogotá

En el corazón de Bogotá se encuentra Mallplaza NQS, uno de los centros comerciales más grandes de Colombia y un referente de la modernización del comercio en la capital. Aquí se encuentran grandes tiendas como por ejemplo el único IKEA de la ciudad.

Dirección: Avenida Carrera 30 (NQS) # 19-80, Bogotá

Avenida Carrera 30 (NQS) # 19-80, Bogotá Tamaño: 240.000 m² de superficie comercial

240.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: más de 300

02. Centro Mayor, Bogotá

Centro Mayor es el segundo de los centros comerciales más grandes de Colombia y el más extenso de Bogotá. Con más de 106.000 metros cuadrados de superficie y alrededor de 300 tiendas, es un referente del comercio moderno en el país. Su diseño está dividido en plazas temáticas inspiradas en el mundo del circo, lo que crea un ambiente familiar, colorido y muy atractivo para quienes disfrutan de las compras y el entretenimiento.

Dirección: Calle 38A Sur # 34D-51, Bogotá

Calle 38A Sur # 34D-51, Bogotá Tamaño: 245.000 m² de área construida

245.000 m² de área construida Número de Tiendas: 300 tiendas

01 Viva Envigado, Medellín

Desde que abrieron el 5 de octubre de 2018, han brindado las mejores experiencias, generando al mismo tiempo más de 3.000 empleos directos. Con más de 300.000 m² construidos, ofrecemos una gran oferta comercial, de entretenimiento y servicios para disfrutar en familia. Aquí se pueden vivir experiencias alrededor de la moda, la gastronomía, cultura, tecnología, entretenimiento, deporte y más.

Dirección: Cra. 48 #32B Sur-139, envigado, Antioquia

Cra. 48 #32B Sur-139, envigado, Antioquia Tamaño: 260.000 m² de superficie comercial

260.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: más de 500

