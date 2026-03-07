Pensión de $6 millones: Este es el salario que debe ganar para lograr esta mesada pensional

En medio de la vida laboral, es común comenzar a planificar la jubilación, pues este se ha convertido en uno de los temas que más preocupación generan entre los trabajadores, mucho más teniendo en cuenta los diversos cambios que, con el tiempo, han modificado los requisitos para llegar a la mesada pensional.

Por ello se hacen estimaciones sobre cuál es el salario que debe ganar para obtener una pensión que le permita tener una buena calidad de vida, por ejemplo, para alcanzar una mesada pensional de 6 millones de pesos, el salario que debe ganar dependerá del régimen en el que se pensione.

La variación en Colombia se da dependiendo si se pensiona con el régimen de Prima Media de Colpensiones o por medio de un fondo privado.

¿Cuál debe ser el salario si se pensiona con Colpensiones?

En el sistema de Colpensiones, la pensión no es igual al salario sino a un porcentaje del promedio de lo que el usuario ganó en los últimos diez años. Según el cálculo, para recibir una pensión de 6 millones de pesos el promedio salarial debería ser de entre $8,800,000 a $9,200,000, ajustado a la inflación.

Eso sí, es importante destacar que, con la nueva reforma pensional del Gobierno Nacional, Colpensiones solo va a reconocer las pensiones sobre los primeros 2.3 salarios mínimos (unos $4,027,082).

Esto quiere decir que si espera recibir una pensión de 6 millones de pesos el resto del ahorro deberá venir de su ahorro individual.

¿Cómo funciona si se pensiona con un fondo privado?

Como la pensión en los fondos privados depende exclusivamente del ahorro, el género y la edad, se estima que para una pensión de 6 millones de pesos un hombre de unos 62 años tendría que tener ahorrados alrededor de 1.200 millones de pesos.

Para lograr ese capital durante la vida laboral se necesitarían ingresos por encima de los $10’000.000.

Finalmente, independiente del caso, recuerde que las pensiones superiores a los 3 salarios mínimos tienen un descuento de salud del 12%.

¿Cómo pasarse a Colpensiones?

De acuerdo con Colpensiones, si usted está en un fondo privado y quiere trasladarse a Colpensiones, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, debe cumplir con ciertos requisitos. Acá le contamos cuáles son:

Estar a más de 10 años de la edad para pensionarse Es decir, mujeres hasta los 46 años y hombres hasta los 51 años.

Cumplir con al menos 5 años de permanencia en fondos privados.

Haber realizado la Doble Asesoría, con el fondo actual y con Colpensiones.

La Doble Asesoría es un mecanismo de información para todas las personas afiliadas a pensión, que brinda información sobre las diferencias entre los regímenes pensionales en Colombia, así como la simulación de su pensión de acuerdo con las condiciones actuales, lo que permite que pueda ver cuál es la alternativa que más le conviene.

¿Cómo calcular el valor de su pensión? Siga este paso a paso

Para saber el valor estimado que le va a tener en su pensión, sin importar si cotiza en Colombia o en el exterior, podrá hacerlo con un proceso muy fácil y rápido; sin embargo, cabe resaltar que esta herramienta permite hacer el cálculo únicamente para las personas que se encuentran a más de 10 años de la edad de pensión, y no importa el fondo de pensiones al que esté afiliado. A continuación, le contamos cómo lo puede consultar: Lo primero que deberá hacer es acceder a la herramienta de cálculo de pensión de vejez de Colpensiones, que se encuentra en línea y abierta dando clic aquí. Posteriormente, se abrirá la herramienta, donde solo necesitará diligenciar el formulario con los datos básicos solicitados, como ‘Nombre y apellidos’, ‘Género’ y ‘Fecha de nacimiento’. En la siguiente parte del formulario, le solicitará datos específicos de su cotización a pensión a lo largo de su vida, como la edad en la que empezó a hacer aportes a pensión, el número exacto de semanas cotizadas a Colpensiones y a los fondos privados, la entidad a la que está afiliado actualmente y el salario sobre el que realiza los aportes a pensión en la actualidad; no obstante, no todos estos datos son obligatorios, pero que le pueden ayudar a la herramienta a tener mayor precisión, y tenga en cuenta que estos datos podrá consultarlos a través de los portales u oficinas del fondo de pensión al que esté afiliado. Una vez diligencie estos datos deberá bajar el cursor hasta el final del formulario y dar clic al botón ‘Calcular’.

La herramienta le mostrará un informe detallado con los siguientes datos:

Cuántas semanas le restan para pensionarse por vejez.

por vejez. El valor de su pensión mensual estimado al momento de su jubilación, si sigue con las mismas condiciones salariales de la actualidad.

al momento de su jubilación, si sigue con las mismas condiciones salariales de la actualidad. También hará una proyección de su edad de jubilación, dependiendo de los aportes en los años próximos.

