Paris Jackson acusa al patrimonio de su padre por “desperdicio de recursos” en una disputa legal

Paris Jackson está acusando a los administradores del patrimonio de su difunto padre, Michael Jackson, de un “desperdicio de recursos” en una “costosa” disputa legal.

En medio de esa disputa, afirmó que la reciente moción de los administradores, por la que ahora buscan recuperar los honorarios de los abogados, fue “un desperdicio de recursos”, que tuvo como objetivo “hacerlo lo más costoso y lento posible” para ella.

El nuevo escrito de oposición, presentado ante un tribunal de Los Ángeles el pasado 26 de febrero, surge después de que los administradores del patrimonio de “el rey del pop” presentaran una moción que solicitaba el resarcimiento de una demanda estratégica contra la participación pública contra Paris en noviembre de 2025.

Dicha moción se presentó en respuesta a la petición de Paris, que solicitaba al Tribunal que modificara el proceso mediante el cual los administradores del patrimonio reclamaban honorarios legales.

El tribunal concedió la moción de los administradores y los abogados de Paris alegan que dicha moción “no pudo ni tuvo ningún impacto en el litigio más allá de causar demoras”.