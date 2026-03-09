Arnold Schwarzenegger revela que está en conversaciones para regresar a tres de sus franquicias

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Arnold Schwarzenegger arrives at the Los Angeles Premiere Of HBO Original Series "The White Lotus" Season 3 at Paramount Theatre on February 10, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Maya Dehlin Spach/WireImage) / Maya Dehlin Spach

El actor, empresario, político y ex culturista profesional austríaco y estadounidense, Arnold Schwarzenegger, reveló que está en conversaciones para regresar a tres de sus franquicias de acción más icónicas: “Depredador”, “Conan el Bárbaro” y “Comando”.

“Hicieron una segunda parte de ‘Depredador’ y el director ha hecho un trabajo excelente. Ahora quiere que esté en la próxima ‘Depredador’. Ya lo hemos hablado”, dijo Schwarzenegger.

“Me contactaron y me dijeron: “Queremos que hagas ‘Depredador’; acabamos de conseguirte un guion para ‘Comando 2’”, afirmó.

En cuanto a ‘Conan’, Schwarzenegger dijo que el estudio “acaba de contratar a un fantástico guionista y director que hizo las últimas cuatro películas de Tom Cruise para escribir y dirigir ‘El Rey Conan’”.

“Ahora, lo que hacen es escribir el papel. No lo escriben como si tuviera 40 años. Lo escriben para que sea apropiado para mi edad. Seguiré entrando y dando la talla, pero será diferente”, agregó.

Schwarzenegger interpretó a Conan en ‘Conan, el Bárbaro’ de 1982 y ‘Conan el Destructor’ de 1984.

En cuanto a ‘Depredador’, Schwarzenegger ya hizo un regreso a la franquicia el año pasado cuando su imagen fue utilizada para un cameo en la película antológica animada ‘Depredador: Asesino de asesinos’.