Mujer es arrestada tras presuntamente disparar varias veces contra la casa de la cantante Rihanna

Este domingo, la casa de Rihanna y el rapero, productor discográfico, actor, diseñador de moda y modelo estadounidense, A$AP Rocky, fue objeto de un tiroteo.

Una fuente policial informó al periódico Los Angeles Times que la cantante, empresaria y actriz barbadense se encontraba en la vivienda en el momento del tiroteo, ocurrido a la 1:15 p.m., hora local.

Una mujer disparó varias veces contra la casa de la estrella de la música pop desde su carro, un Tesla blanco, estacionado frente a la puerta de la propiedad, y una bala atravesó la pared.

También se encontraron impactos de bala en la puerta de la casa de Rihanna.

La policía localizó el Tesla blanco, que había huido hacia el sur por Coldwater Canyon Drive; siguió el vehículo hasta un centro comercial en Sherman Oaks, donde la sospechosa fue arrestada 30 minutos después de la llamada al 911.

El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, Armen Arias, declaró que al registrar el vehículo de la mujer, encontraron “un rifle de asalto y siete casquillos”.

Según el sargento Jonathan de Vera, no hubo heridos y una sospechosa de 30 años fue detenida.

La mujer aún no ha sido identificada públicamente y el motivo del tiroteo se encuentra bajo investigación.