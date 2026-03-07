Estéreo Picnic 2026: Así planea el festival compensar su elevado consumo de energía

Cada vez está más cerca el inicio de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic (FEP). Se trata del evento que ha movilizado la dinámica de los conciertos masivos en Colombia cada año, siguiendo los pasos de las grandes franquicias del continente, como Lollapalooza.

¿Cuándo y dónde será el Estéreo Picnic?

El FEP se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar de Bogotá los días viernes 20 de marzo, sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo.

Contará con un cartel en el que destacan ‘headliners’ con actos reconocidos internacionalmente, como Tyler the Creator, Sabrina Carpenter, Deftones, 31 Minutos, Skrillex y Swedish House Mafia, entre muchos otros.

Consulte aquí todos los horarios por día en cada uno de los escenarios del Festival Estéreo Picnic

¿Cuánta energía consume el FEP?

El nivel de ejecución esperado en los shows de artistas nacionales e internacionales es muy elevado dados los avances tecnológicos que potencian la música en vivo en la actualidad.

Esto representa un demandante esfuerzo en materia logística y también en consumo energético, el cual ha llegado a ser medido en el contexto de un festival como el Estéreo Picnic.

Le podría interesar: Cartagena Descarbonizada: Programa para empresas en su transición hacia modelos sostenibles

Por ejemplo, solo las pantallas LED del escenario principal pueden demandar hasta 240 kW de potencia, y una hora de operación puede consumir más energía que la que usa una familia bogotana promedio durante todo un mes.

¿Cómo busca el FEP compensar el gasto energético?

En la edición 2026, el FEP planea implementar un modelo integral de compensación que combina medición energética, educación ambiental y compensación de emisiones a través de proyectos sociales en territorios colombianos.

Esta estrategia es liderada por Klik Energy y Paramo Impacta, en alianza con el desarrollador de proyectos de mitigación de carbono Biofix.

De acuerdo con Klik, la estrategia parte de un análisis multidimensional del impacto real de los eventos masivos, que evidencia que un festival moderno funciona como una “ciudad temporal” con una densidad energética comparable a la de municipios industriales en Colombia.

Los organizadores señalan que no solo se busca medir el impacto, sino compensarlo a través de créditos de carbono generados a partir de un proyecto de conservación y restauración de ecosistemas en el Departamento del Guaviare. Cada crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2 que no se emite a la atmósfera.

El proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación) con el que se compensarán las emisiones del evento se desarrolla junto a comunidades indígenas puinaves y curripacos en territorios altamente amenazados por la deforestación, convirtiendo la protección de 248.000 hectáreas de bosque húmedo tropical, según la empresa, en una fuente directa de desarrollo comunitario como empleo, educación y servicios de salud, entre otros.

Campañas pedagógicas en el Festival

Adicionalmente, Klik liderará una campaña pedagógica para explicar a los asistentes el impacto ambiental de su comportamiento durante el festival, desde el uso del celular hasta la infraestructura tecnológica que permite compartir contenido en redes sociales.

“En lugar de centrarse únicamente en la responsabilidad individual, la iniciativa busca demostrar que la energía es una responsabilidad compartida y medible”, afirmó Luis Carlos Parra, líder de tecnologías sostenibles en Klik.