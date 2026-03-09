Se comprobó la teoría de la relatividad de Einstein por esto: 5 curiosidades de los eclipses

A la izquierda: Retrato del científico Albert Einstein. A la derecha: Imagen de la Luna llena en un eclipse y efecto de luz de las perlas de Baily (Crédito: Getty Images)

La comunidad científica y curiosos de la astronomía han vivido un 2026 lleno de eventos destacables, como:

Estos sucesos dan muestra de los enigmas del universo que siguen llamando la atención de la humanidad.

Y aún con son semejantes eventos, cabe destacar que aún se espera otro evento de gran magnitud, pues habrá un eclipse solar total que tendrá la mayor duración de todo el siglo XXI.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estadounidense (NASA) y múltiples instituciones especializadas han resaltado su relevancia, no solo por el impacto visual que generará, sino también por las oportunidades de estudio que brindará sobre la interacción entre el Sol, la Luna y la atmósfera terrestre.

¿Cómo ocurren los eclipses solares?

Según explica la NASA, estos fenómenos ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en una posición que logra bloquear el paso de la luz. De esta manera, los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre esta última.

Imagen ilustrativa de cómo ocurren los eclipses, en donde la luna bloquea el paso de la luz del sol (Crédito: getty images)

El planeta queda bloqueado de la luz de su estrella total o parcialmente, en algunas zonas de su superficie. Según la agencia, dos veces al año se presenta este tipo de eclipses (no incluyen los eclipses lunares).

Los eclipses no serán eternos

La órbita de la Luna y las fuerzas de gravedad de la tierra hacen que el satélite se aleje del planeta a un ritmo de unos 3,8 cm al año.

Debido a esto, el Museo de Historia Natural de Perlan (Islandia) menciona que cada vez será más difícil que este satélite pueda bloquear la luz del sol, por lo que los eclipses solares totales serán cada vez menos frecuentes y, en unos 600 millones de años, ya no serán posibles.

Se pudo comprobar la teoría de la relatividad de Einstein gracias a un eclipse

Los eclipses no son solo un fenómeno visualmente atractivo, sino también una oportunidad para el análisis científico.

El caso más famoso de estos experimentos se dio en 1919, cuando el astrónomo británico Sir Arthur Eddington dirigió una expedición para comprobar la teoría de la relatividad general presentada por Albert Einstein.

Fotografía del legendario físico Albert Einstein. Foto: Uncredited/AP/dpapicture alliance

Como menciona la organización National Geographic, esta teoría exponía en uno de sus puntos que los rayos de luz que pasaran cerca del Sol deberían curvarse por culpa del campo gravitatorio generado por la estrella, en contra de la teoría de Newton que exponía que la velocidad de la luz en el vacío era una constante universal.

No obstante, la única manera de corroborar este efecto era en completa oscuridad, cosa que podía cumplirse justo cuando ocurriese un eclipse solar total, como el de aquella fecha. El éxito de este experimento catapultó a Einstein al reconocimiento científico global.

Esto pensaban las mitologías antiguas de los eclipses

De acuerdo con la Universidad de Dalas, en la antigua Grecia se consideraba a los eclipses solares como una señal de la ira de los dioses y se creía que era un presagio de males, debido a la oscuridad que transmitía. La palabra eclipse proviene del griego ekleipsis, que significa “ser abandonado”.

Celebración del Año Nuevo Lunar del Caballo de Fuego en China. (Foto: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

En el caso de la mitología China, los eclipses de sol se consideraban señales celestiales que podían predecir el futuro del emperador, por lo que era de suma importancia para el estado anticiparlos.

En relación a esto, hace más de cuatro milenios, cuenta la leyenda que dos astrólogos, Hsi y Ho, fueron ejecutados por el emperador Tchong Kang por no predecir un eclipse solar, que causó el pánico del pueblo chino al ver el cielo oscurecerse.

Las perlas de Baily

Hay un fenómeno visual durante los eclipses que es asociado a la joyería.

Se trata de las Perlas de Baily, unas pequeñas “gotas de luz” que se forman alrededor de la silueta de la Luna a medida que el disco solar se va ocultando, o va reapareciendo. Este fenómeno fue descubierto por el astrónomo Francis Baily, quien fue uno de los primeros en destacar esto en el siglo XIX

La luz que emana sobre la silueta de la luna es conocido como una Perla de Baily, que pudo ser capturada en el eclipse del 21 de agosto de 2017. / Robert Loe

Así entonces, las Perlas de Baily son un efecto visual de la luz que se filtra a través de los valles y montañas de la Luna, creando puntos brillantes que aparecen como perlas luminosas que llaman la atención durante los eclipses solares.

