09 mar 2026 Actualizado 18:09

Jennifer Lopez admitió que estaba “a punto de renunciar a todo” luego de su divorcio de Marc Anthony

Durante su residencia ‘Up All Night’, en el Coliseo del Caesars Palace, en Las Vegas, Nevada, explicó que los meses posteriores a su separación de su tercer marido fueron realmente difíciles.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - DECEMBER 03: Jennifer Lopez attends The Hollywood Reporter Women In Entertainment Presented By Lifetime at The Beverly Hills Hotel on December 03, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Kovac/The Hollywood Reporter via Getty Images) / Michael Kovac

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - DECEMBER 03: Jennifer Lopez attends The Hollywood Reporter Women In Entertainment Presented By Lifetime at The Beverly Hills Hotel on December 03, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Kovac/The Hollywood Reporter via Getty Images)

Matheo

La cantante, compositora, actriz, bailarina y empresaria estadounidense Jennifer Lopez admitió que estuvo a punto de renunciar a todo tras su divorcio de Marc Anthony en 2014.

Durante su residencia ‘Up All Night’, en el Coliseo del Caesars Palace, en Las Vegas, Nevada, Lopez explicó que los meses posteriores a su separación de su tercer marido fueron realmente difíciles.

“Estuve a punto de renunciar a todo. Era madre soltera de dos gemelos de 3 años”, reveló.

La estrella del pop comparte con Anthony sus gemelos Max y Emme, de 18 años.

Pero durante ese momento recibió un consejo de una de sus mentoras, la fallecida autora Louise Hay:

“Me dijo: ‘Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?’”, recordó López. “Le dije: ‘Sí, lo soy’. Y ella me dijo: ‘Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’. Le dije: ‘Sigo hasta que los domine’. Y me dijo: ‘Así es, Jennifer’. ‘Sigue bailando siempre”.

“Y les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes: que, pase lo que pase en la vida, bailen, bailen y bailen. Una y otra vez”, agregó.

Lopez compartió palabras similares durante la segunda noche de su residencia ‘Up All Night’ en diciembre y agregó que “realmente comenzó a mejorar” después de su tercer divorcio, en un momento en que su vida “era un desastre”.

