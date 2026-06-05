Fiscalía apresura decisión en caso Ricardo Roa: siguiente semana será clave

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La próxima semana se cumplen los 90 días límite para que la Fiscalía General de la Nación presente el escrito de acusación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en el caso por el tráfico de influencias al interior de la estatal, o que por el límite de la ley el caso precluya.

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Ante esto, la próxima semana (del 9 al 13 de junio) será clave para la que el ente acusador defina la ruta a seguir en el caso contra Roa.

Cabe recordar que Roa está de licencia temporal y de vacaciones hasta el 28 de junio mientras se adelantan las investigaciones.

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Y es que Roa generó controversia luego de visitar campamentos de Ecopetrol en Bucaramanga y Barrancabermeja, Santander, en medio de la licencia temporal. Caracol Radio conoció que algunos miembros de la junta directiva consideran que es inapropiado que Roa visite campamentos de Ecopetrol mientras está de licencia.

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