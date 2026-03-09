Hable con elPrograma

Live Nation llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. por demanda antimonopolio

El acuerdo obligará a Live Nation a pagar aproximadamente 280 millones de dólares en daños y perjuicios a los 39 estados que participan en la demanda.

The Ticketmaster logo is displayed on a smartphone screen in this photo illustration. Ticketmaster's parent company, Live Nation Entertainment, currently faces a major antitrust trial in the United States, where regulators accuse the live-events giant of monopolizing the concert ticketing and promotion market, allegations the company denies, in Brussels, Belgium, on March 5, 2026. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

The Ticketmaster logo is displayed on a smartphone screen in this photo illustration. Ticketmaster&#039;s parent company, Live Nation Entertainment, currently faces a major antitrust trial in the United States, where regulators accuse the live-events giant of monopolizing the concert ticketing and promotion market, allegations the company denies, in Brussels, Belgium, on March 5, 2026. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Matheo

Live Nation Entertainment llegó a un acuerdo provisional con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso antimonopolio que amenazaba con separar a la compañía de su filial Ticketmaster.

El acuerdo, que se espera que se anuncie este lunes, obligará a Live Nation a pagar aproximadamente 280 millones de dólares en daños y perjuicios a los 39 estados que participan en la demanda.

En un comunicado emitido el lunes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que 27 estados continuarán con el caso.

Añadió que su oficina “seguirá luchando en este caso sin la intervención del gobierno federal para garantizar justicia para todos los perjudicados por el monopolio de Live Nation”.

El acuerdo del Departamento de Justicia se centra en una serie de “cambios estructurales” en el negocio de Live Nation.

Estos cambios implicarán que la compañía modifique sus acuerdos de venta de entradas con los recintos y les permita utilizar múltiples proveedores para vender entradas a los aficionados, en lugar de trabajar exclusivamente con Ticketmaster.

Según los términos del acuerdo propuesto, Live Nation permitiría a los artistas en gira recurrir a otros promotores cuando actúen en sus recintos.

