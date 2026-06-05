Fuerte choque entre María Fernanda Carrascal y Mauricio Gómez Amín: ¿debe ganar Cepeda o Abelardo?
La coordinadora de la campaña de Iván Cepeda en Bogotá y el jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella debatieron sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia y el revés en la Asamblea Nacional Constituyente.
Fuerte choque entre María Fernanda Carrascal y Mauricio Gómez Amín: ¿debe ganar Cepeda o Abelardo?
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En entrevista con Julio Sánchez Cristo, en 6AM W de Caracol, la congresista del Pacto Histórico y coordinadora territorial de la campaña de Iván Cepeda, María Fernanda Carrascal, tuvo una acalorada discusión con el jefe de debate de Abelardo de la Espriella, el exsenador Mauricio Gómez Amín, sobre las campañas presidenciales.
En primer lugar, hablaron sobre la camiseta de la Selección Colombia y la decisión de una juez de la República de prohibirle a De La Espriella su uso.
Discusión sobre la camiseta de la Selección Colombia
El exsenador liberal dijo que seguirá utilizando la camiseta y que, incluso, “se levanta y se acuesta” con ella.
“Desayuno, almuerzo y ceno con la camiseta de la Selección Colombia, pero no solamente yo, todos los defensores de la patria a nivel nacional, incluyendo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella”, señaló.
Por su parte, la representante a la Cámara sostuvo que la camiseta es de todos los colombianos y colombianas, y que “no puede ser que una campaña política se la apropie”.
“La bandera de Colombia, la camiseta de la Selección, es de todos y de todas. Es un abuso y es vergonzoso que la usen de esta manera para excluir, para estigmatizar, para seguir señalando y, sobre todo, para generar tanto rechazo entre los unos y los otros. Yo creo que la violencia es parte de eso, parte del rechazo, de la exclusión, del no reconocimiento”, señaló.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...