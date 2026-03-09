La empresa Mineros S.A. será dueña de un nuevo proyecto de exploración de oro en Cajamarca, Tolima

Medellín

La empresa Mineros S.A. anunció que suscribió un acuerdo definitivo para adquirir la totalidad de participación en un proyecto de exploración de oro en el municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima, que pertenece a una de las filiales de AngloGold Ashanti.

En la actualidad, AngloGold es la única empresa registrada para el contrato de concesión minera integrada, el cual otorga derechos para la exploración de un sistema aurífero en esta localidad tolimense.

Aclararon desde esta empresa minera que esta transacción no tiene relación con el proyecto Quebradona, que se adelanta en Jericó.

Sobre la transacción

Según la información relevante presentada ante la Superintendencia Financiera, se espera que el cierre de la transacción se dé en las próximas tres semanas, sujeto a las condiciones habituales.

En su comunicación explican que “la adquisición se llevará a cabo sobre una base libre de caja, libre de deuda y con capital de trabajo neto en cero. La contraprestación consiste en USD$10 millones pagaderos en efectivo al cierre y en contraprestación contingente de hasta USD$60 millones, vinculada al tonelaje total de mineral autorizado en un ‘plan de trabajo y obras’ y una licencia ambiental aprobada”.

Trabajo con las comunidades cercanas.

Desde Mineros S.A. indicaron que comenzarán a adelantar un proceso participativo con algunos actores locales para definir una nueva identidad del proyecto, que adicionalmente tendrá un nuevo nombre.

EL proceso “busca reflejar valores compartidos, perspectivas locales y una filosofía de desarrollo basada en la responsabilidad ambiental y social. La Compañía considera esta redefinición como un primer paso fundamental para establecer una base constructiva en cualquier decisión futura sobre el proyecto. Mineros enfatiza que cualquier avance del proyecto estará condicionado al logro de claridad regulatoria, autorización ambiental y un consenso comunitario genuino”.

La Colosa

El nombre con el que tradicionalmente se ha conocido este proyecto es La Colosa, pero bajo la nueva negociación se buscará distanciarse de un legado que ha tenido este proyecto y consideran desde los adquirientes que el futuro del proyecto estará definido por su relación con el Departamento de Tolima y sus comunidades.

¿Qué datos se conocen de este proyecto?

Este proyecto aurífero está localizado al occidente de Ibagué, a unos 30 kilómetros de la capital del departamento del Tolima, donde las actividades de exploración han estado en gran medida suspendidas desde 2017, por una declaración de fuerza mayor relacionada con demoras en la obtención de permisos ambientales.

La estimación histórica de recursos minerales reportada por AngloGold Ashanti hace un año y tres meses es de recursos indicados cercanos a las 23,35 millones de onzas de oro y se le suman los recursos inferidos por unos 4,98 millones de onzas de oro.

Estas estimaciones históricas hasta el momento no han sido verificadas por la empresa Mineros S.A. porque no se ha logrado culminar el trabajo de clasificación de estimación minera histórica como un recurso mineral actual.

En ese sentido, falta adelantar una compilación, verificación significativa de datos y, potencialmente, perforación adicional antes de cualquier declaración, actualización o reclasificación. En consecuencia, la persona calificada renuncia a toda responsabilidad por la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aportados por fuentes externas”, explicaron en la comunicación a la Superintendencia.

Incidencia del Páramo de Los Nevados

Debido a que la delimitación del Páramo de Los Nevados, conforme a la Resolución 1987 de 2016, continúa sujeta a procesos judiciales, puede afectar porciones de la estimación histórica de esos recursos valorados a finales del año 2024.

Cabe recordar que Mineros S.A. es una empresa de minería de oro en América Latina, que tiene su sede en Medellín y actualmente tiene un portafolio de activos en Colombia y Nicaragua, además de proyectos de exploración en Chile.