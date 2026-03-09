Incautan 2.000 galones de combustible robado de poliducto en zona rural de Puerto Berrío

Puerto Berrío, Antioquia

Una operación del Ejército Nacional permitió la incautación de 2.000 galones de combustible que habrían sido extraídos ilegalmente de un poliducto en zona rural del municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

El hallazgo se produjo durante operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus. Tropas de la Décima Cuarta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército, localizaron una válvula ilegal instalada en un tramo del poliducto que atraviesa la zona rural del municipio.

Detalles del operativo

Durante el despliegue, los soldados detectaron un camión que se encontraba aparentemente abandonado en una vía terciaria. Tras asegurar el perímetro, realizaron una inspección al automotor y a sus alrededores.

En el procedimiento fueron encontrados seis contenedores plásticos y dos tanques tipo isotanque que almacenaban los 2.000 galones de combustible. También se incautaron mangueras con acoples de presión y válvulas utilizadas para la extracción ilícita de hidrocarburos.

Con este resultado, las autoridades estiman una afectación económica cercana a los 140 millones de pesos a las rentas criminales.

Luego de asegurar el material, las tropas informaron a la entidad encargada para iniciar las labores técnicas de reparación de la infraestructura afectada. El vehículo, los elementos incautados y el combustible quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

De acuerdo con el Ejército, este resultado afecta las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en la región y reduce riesgos ambientales, ya que este tipo de conexiones artesanales suelen generar derrames y graves daños al ecosistema.