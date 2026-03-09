Corte IDH declara responsable al Estado por asesinato del defensor Jesús Ramiro Zapata

Medellín, Antioquia

El Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos del profesor, sindicalista y defensor Jesús Ramiro Zapata, asesinado el 3 de mayo de 2000 en Segovia, Antioquia, según lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La decisión fue notificada en la sentencia del caso Zapata vs. Colombia, en la que el tribunal internacional concluyó que el Estado fue responsable por las amenazas, el hostigamiento, el desplazamiento forzado del defensor y su posterior asesinato, así como por fallas y retrasos injustificados en la investigación penal.

El reconocimiento de responsabilidad fue presentado por el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) dentro del proceso ante el tribunal internacional.

Fallas en protección e investigación

En su sentencia, la Corte determinó que las autoridades no garantizaron condiciones de seguridad adecuadas para Zapata, pese a que era víctima de amenazas por su labor como defensor de derechos humanos en el Nordeste antioqueño.

El tribunal también concluyó que la investigación penal presentó fallas y demoras injustificadas, lo que impidió esclarecer oportunamente el crimen ocurrido en el municipio de Segovia.

Medidas de reparación ordenadas por la Corte

Como parte del fallo, la Corte Interamericana ordenó al Estado colombiano adoptar medidas de reparación integral para las víctimas, entre ellas:

Acto público y memorial

El tribunal dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, así como la construcción de un memorial en honor a Jesús Ramiro Zapata y la producción de un documental sobre su vida y trayectoria como defensor de derechos humanos.

Investigación y rectificación de archivos

La sentencia también ordena avanzar en la investigación penal del caso, además de rectificar información contenida en archivos de inteligencia relacionados con el defensor.

Indemnizaciones y medidas de rehabilitación

La Corte estableció además indemnizaciones económicas y medidas de rehabilitación para los familiares de la víctima, como parte de las garantías de reparación integral.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, señaló que “la sentencia reafirma el compromiso del Estado colombiano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la reparación integral de las víctimas”.

Jesús Ramiro Zapata era reconocido en la región por su labor como docente, sindicalista y defensor de derechos humanos, especialmente en el municipio de Segovia, donde desarrolló gran parte de su trabajo social.