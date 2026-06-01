Francia y Medellín firman alianza estratégica para impulsar el turismo responsable y sostenible

Medellín

Medellín continúa consolidando alianzas internacionales para fortalecer su posicionamiento global como destino turístico. En el marco del tercer Foro de Tendencias de Turismo, organizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Francia participó como país invitado de honor, escenario en el cual ambas partes formalizaron un acuerdo para avanzar en una agenda conjunta de cooperación enfocada en el turismo responsable.

Esta articulación institucional permitirá el intercambio de experiencias con la nación europea, considerada uno de los referentes mundiales en turismo sostenible. El acuerdo reconoce el valor de implementar políticas públicas orientadas a la regeneración urbana, la sostenibilidad ambiental y la protección de la identidad cultural de los territorios, representando además una oportunidad clave para fortalecer las capacidades del ecosistema turístico local.

Más información Habilitan tramo que completa la doble calzada entre el aeropuerto y Llanogrande

Uno de los principales resultados de este trabajo articulado es la creación de TRECC (Turismo Responsable, Comunitario y Cultural). Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto Francés y aliados locales, tiene el propósito de generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y cultural para Medellín, a través del diseño de experiencias turísticas con enfoque comunitario.

La alianza apunta a un mercado en pleno crecimiento. De acuerdo con las cifras del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), Medellín alcanzó en 2025 un récord histórico con la llegada de 9.088 visitantes franceses. Este perfil de viajero es considerado altamente estratégico para la economía local, dado que el 87.2 % de los turistas franceses viajan por motivos de ocio, el 84.4 % permanece ocho días o más en la ciudad, y cerca del 48.4 % extiende su estadía por más de 15 días.