Las silleteras de Santa Elena, en Medellín, rindieron homenaje a las mujeres

Medellín

Para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, las silleteras de Santa Elena entregaron flores en el Parque Arví.

¿Quiénes lideraron la iniciativa?

Fueron 155 mujeres que hacen parte de la Corporación de Silleteros de Santa Elena las que hicieron parte de esta estrategia.

Las flores entregadas fueron cultivadas por las familias silleteras y se entregaron a las visitantes locales, nacionales y extranjeras.

¿Dónde se hizo la entrega?

Esta actividad se desarrolló en la plazoleta de la estación Arví del metrocable, como parte de la campaña “Medellín para todas”.

Según explicó el director encargado de la Corporación Parque Arví, Julián Alzate, “las mujeres del territorio cumplen un papel fundamental en la preservación de la cultura silletera y en el cuidado del entorno natural de Santa Elena. Con este gesto quisimos reconocer su trabajo y rendir un homenaje a las mujeres que nos visitan en el Parque Arví, en el marco del Día Internacional de la Mujer, compartiendo con ellas información sobre esta tradición y el papel que cumplen en su preservación”.

Por su parte, Patricia Atehortúa Atehortúa, silletera de una de las familias más tradicionales de Santa Elena, dijo que “La cultura silletera también hace parte de Medellín para todas. Hoy, queremos resaltar el papel fundamental de las mujeres que han forjado este territorio, desde la siembra de flores hasta la transmisión de conocimientos a nuestros hijos y nietos. Hoy, celebramos esta iniciativa”.

¿Quiénes se unieron en esta iniciativa?

La unión de voluntades entre la Corporación Parque Arví y la Corporación de Silleteros de Santa Elena, que agrupa a las familias portadoras de esta tradición cultural, permitió el desarrollo de esta actividad.

Fueron 155 mujeres de la Corporación quienes mostraron este legado de Medellín que tiene más de 100 años de tradición.

Flores con tecnología

Cada una de las flores que se entregaron portaba un código QR, que al ser escaneado dirigía al portal silletero, una plataforma que se creó desde la Administración Distrital para mostrar el legado, historia y trabajo de las familias portadoras de esta tradición.