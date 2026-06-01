En Medellín capturaron a un cabecilla señalado del asesinato de un líder social y una masacre

Antioquia

La Policía Nacional entregó detalles de la captura de un presunto cabecilla ilegal en el suroeste de Antioquia y que estaría generando los hechos de violencia en las poblaciones de Jericó, Tarso y Pueblo Rico con el grupo “Los Pacheco”, donde hacen presencia y se disputan el territorio con el Clan del Golfo.

La policía manifestó que la detención de esta persona se realizó en la ciudad de Medellín, donde integrantes de la SIJIN de la policía y la fiscalía efectuaron un operativo; en este no solo fue capturado alias “El Negro”, sino que también otras ocho personas en Jericó y Tarso que integrarían el grupo Los Pachecos.

“De acuerdo con el proceso investigativo, esta persona estaría presuntamente responsable de coordinar acciones violentas relacionadas con disputas por el control de economías ilícitas, y tendría vinculación con varios hechos de homicidio ocurridos entre los años 2020 y 2026. Igualmente, es investigado por su posible participación en el homicidio de un líder social ocurrido en enero del presente año en zona rural del municipio de Pueblo Rico, y en un hecho múltiple registrado ese mismo mes en zona rural de Tarso”, reportó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

El presunto cabecilla también tiene antecedentes judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, utilización ilegal de uniformes e insignias, inasistencia alimentaria, constreñimiento y violencia intrafamiliar.