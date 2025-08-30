Mineros S.A primera empresa de minería de oro en el ranking de mejor reputación en Colombia

Mineros S.A., es una compañía que cuenta con más de 50 años de trayectoria en la industria aurífera responsable de Colombia y Latinoamérica. Aunque su casa matriz se encuentra en Medellín, también cuenta con operaciones en Nicaragua y proyectos de exploración en Chile.

Recientemente esta empresa fue reconocida en la más reciente medición que hace Brújula Minera 2025, como la primera empresa minera de oro en el ranking de las empresas con mejor reputación del país, logrando ser un hito y un ascenso significativo en varias categorías clave que consolidan su liderazgo en el sector.

En medio de la presentación de resultados que se realizó en el Congreso Nacional de Minería, que es organizado por la Asociación Colombiana de Minería, la empresa se ubicó en la sexta posición en el ranking general reputacional de empresas, consolidándose así entre las 15 empresas con mejor reputación de toda la industria.

También, en el análisis que se hace de los directivos del sector, la compañía escaló posiciones, ubicándose dentro del top 5 de empresas con mayor reconocimiento por su gestión y buenas prácticas.

Le puede interesar: Mineros S.A pide reconsiderar la minería como pilar económico para el próximo gobierno

De otra parte, en municipios mineros y no mineros, la empresa también mejoró, lo que demuestra la confianza creciente de las comunidades en la labor de la compañía y en el impacto positivo que genera en los territorios.

Otra categoría que también evalúa este ranking, se hace en cuanto a los trabajadores del sector minero, allí se destacó el compromiso de la organización con el bienestar laboral, la seguridad y el desarrollo profesional de su talento humano.

Lea también: El 74% del oro que produce Colombia es ilegal: Juan Camilo Nariño

Colombia tiene potencial minero para la transición energética: Agencia Nacional de Minería

También quedó en evidencia que el 80% de los colombianos considera que la minería bien hecha trae desarrollo a las regiones y el 85% de la opinión pública nacional cree que es posible hacer minería generando oportunidades de trabajo formal y digno a sus trabajadores.

Por su parte, David Londoño, presidente de Mineros S.A. aseguró que: “Este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja el esfuerzo de todo nuestro equipo por hacer minería bien hecha, con transparencia, respeto por las comunidades y cuidado por el medio ambiente. Avanzar en estas mediciones es una señal de que vamos por el camino correcto, trabajando de la mano con nuestros grupos de interés para generar un legado de bienestar para todos en los territorios”, La Brújula Minera, elaborada por Jaime Arteaga & Asociados y el Centro Nacional de Consultoría, es el principal estudio de reputación del sector en Colombia, que mide la percepción de autoridades, directivos, trabajadores, comunidades y opinión pública nacional.

Para Mineros S.A estos logros consolidan la estrategia de la organización en torno a la equidad de género, la sostenibilidad y la reputación empresarial, valores que hacen parte de su ADN y de su propósito de generar bienestar en las comunidades del Bajo Cauca antioqueño.