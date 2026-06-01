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01 jun 2026 Actualizado 16:59

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Medellín

Habilitan tramo que completa la doble calzada entre el aeropuerto y Llanogrande

La obra estuvo pendiente durante más de cinco años y beneficiará a miles de conductores que se movilizan por uno de los corredores más transitados del Oriente antioqueño.

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Rionegro, Antioquia

La conexión vial entre el Aeropuerto Internacional José María Córdova y Llanogrande quedó finalmente completada con la entrada en operación de un nuevo tramo de doble calzada en Rionegro, una obra que permanecía inconclusa desde hace más de cinco años y que era considerada prioritaria para la movilidad del Oriente antioqueño.

La infraestructura fue puesta en servicio por la Alcaldía de Rionegro y la concesión Devimed, permitiendo completar uno de los corredores estratégicos de la subregión. Por esta vía circulan diariamente entre 14.000 y 16.000 vehículos, aunque durante los fines de semana el flujo puede superar los 20.000 automotores debido al crecimiento urbanístico, turístico y comercial de la zona.

El proyecto incluyó la construcción de un puente de aproximadamente 30 metros sobre el río Negro y cerca de 400 metros de nueva vía, lo que permitirá mejorar la fluidez del tránsito entre el aeropuerto, Llanogrande, Rionegro y otros municipios cercanos.

Uno de los aspectos destacados de la intervención es que el nuevo puente fue construido con una altura superior a la estructura existente para ajustarse a los requerimientos ambientales y reducir riesgos asociados a eventuales crecientes extraordinarias del río. Según las autoridades, esta condición busca garantizar la estabilidad de la obra y su funcionamiento a largo plazo.

Aunque el corredor ya se encuentra habilitado para la circulación vehicular, durante las próximas semanas continuarán algunos trabajos complementarios relacionados con andenes, iluminación, drenajes y urbanismo, con el propósito de culminar integralmente la intervención.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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