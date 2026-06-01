Cae red de microtráfico en Itagüí: incautaron más de 7.000 dosis

Itagüí, Antioquia

En medio de operativos focalizados contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional capturó a dos personas e incautó más de 7.000 dosis de drogas en la vereda El Ajizal, zona rural del municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, los capturados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de municiones.

Detalles de los operativos

La primera intervención permitió la captura de los dos presuntos implicados y la incautación de más de 3.000 dosis de sustancias alucinógenas, además de seis cartuchos calibre 38.

De manera simultánea, en un segundo procedimiento desarrollado en la misma zona, los uniformados hallaron más de 4.000 gramos de estupefacientes y elementos que serían utilizados para actividades relacionadas con el microtráfico y otras conductas delictivas.

“Se recolecta también sustancia alucinógena superior a los 4000 gramos, con rayos de comunicaciones y munición con la cual pretendían afectar la seguridad ciudadana y la tranquilidad de la ciudadanía acá en El Ajizal”, explicó el teniente coronel Darwin Arango, comandante del Distrito de Policía 7 sur.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe suministrando información a través de la línea de emergencia 123 y los canales oficiales de denuncia, con el fin de facilitar la reacción oportuna de las autoridades frente a hechos que pongan en riesgo la seguridad de las comunidades.