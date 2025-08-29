Mineros S.A pide reconsiderar la minería como pilar económico para el próximo gobierno

En el Congreso Nacional de Minería 2025 que se desarrolla en Cartagena, David Londoño Pulgarín, presidente de Mineros S.A., y Santiago Cardona, vicepresidente para Colombia, expresaron su preocupación por la falta de permisos de exploración en el país y la creciente ilegalidad de la minería.

Londoño señaló que “para la minería legal en este momento es un momento difícil en Colombia porque no se están dando permisos, no se están dando las facilidades para los permisos de exploración y no se están ofreciendo títulos”. Agregó que esperan que el próximo gobierno vea la minería como una ayuda para la economía.

En la misma línea, Cardona abordó el tema de la ilegalidad y mencionó la importancia de la colaboración con las instituciones para combatirla y formalizar la minería. “Desafortunadamente, la ilegalidad sigue creciendo, los precios del oro dan cuenta de buena parte de este crecimiento, pero también consideramos que hay un control estatal, institucional, que debe ser más fuerte por parte de las autoridades”.

A pesar de las dificultades en Colombia, Mineros S.A. está buscando oportunidades en el exterior. Londoño mencionó la reciente adquisición de un proyecto de minero en Chile y la posible inversión de Nicaragua: “Estamos analizando un proyecto de crecimiento por venir en Nicaragua donde vamos a invertir alrededor de 150 millones de dólares”.

Noticia en desarrollo