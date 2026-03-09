Jorge Senior es elegido rector de la Universidad Autónoma del Caribe para el periodo 2026–2030

El filósofo e investigador Jorge Senior Martínez fue elegido este lunes 9 de marzo como nuevo rector de la Universidad Autónoma del Caribe para el periodo 2026–2030. La decisión se tomó durante una sesión del Consejo Superior, máximo órgano de gobierno de la institución, mediante una votación democrática y mayoritaria que puso fin al proceso electoral iniciado el pasado 2 de febrero.

De acuerdo con el comunicado oficial, los miembros del Consejo Superior respaldaron la continuidad de Senior Martínez al frente de la institución, tras dos años de gestión como rector designado por el Ministerio de Educación Nacional.

“Mediante votación democrática y mayoritaria, los miembros que integran el Consejo Superior eligieron a Senior Martínez para que lidere el camino de la institución en el próximo cuatrienio”, señala el documento.

¿Quién es Jorge Senior?

Senior Martínez es filósofo de la Universidad del Valle y magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte. Cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión de educación, ciencia, tecnología e innovación. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos como director Seccional de Investigaciones de la Universidad Libre, presidente del Comité Departamental de Ciencia y Tecnología del Atlántico y miembro de la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico.

El nuevo periodo rectoral consolida su liderazgo dentro de la universidad, luego de haber sido designado por el Ministerio de Educación mediante la Resolución No. 002081 del 1 de marzo de 2024 para asumir la dirección de la institución durante una etapa de transición administrativa.

En el comunicado, la comunidad universitaria expresó su respaldo a la nueva etapa de gestión: “Con un espíritu de compromiso y colaboración, la comunidad universitaria da la más cordial bienvenida a nuestro rector. Confiamos en que, bajo su liderazgo, se abrirán nuevos horizontes de excelencia académica, crecimiento institucional y la construcción de un futuro prometedor para nuestra casa de estudios”.