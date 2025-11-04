Contraloría abre indagación por convenio entre universidades del Atlántico y Autónoma

La Contraloría Departamental del Atlántico abrió una indagación preliminar por el convenio suscrito entre la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe. Según la contralora delegada, Yadira Romero, la decisión se toma tras una auditoría financiera, de gestión y resultados practicada a la Universidad del Atlántico, cuyos hallazgos revelaron falta de confiabilidad en su contabilidad institucional.

“Conocimos la noticia por medios periodísticos y la tomaremos como insumo para abrir una indagación preliminar. Será tratada como una denuncia oficiosa para verificar si el convenio tiene algún tipo de reproche fiscal. Este contrato no fue objeto de revisión en la auditoría anterior, por lo que hoy será trasladado a la Subcontraloría para iniciar las verificaciones correspondientes”, dijo la delegada.

El informe del organismo de control señala que durante 2024 se detectaron diferencias entre el libro mayor y el balance general, además de registros duplicados en las cuentas de ingresos, lo que genera incertidumbre en los datos financieros y resta credibilidad a la información presentada por la universidad.

“En la auditoría financiera, de gestión y resultados realizada a la Universidad del Atlántico durante la vigencia 2024 encontramos inconsistencias contables. La contabilidad que presenta la universidad no es confiable, según lo reconoce incluso su propia contadora. El sistema no genera reportes completos de cuentas por cobrar ni de deudores morosos, y se detectaron diferencias entre el libro mayor y el balance general, además de registros duplicados en ingresos. También se requiere enlazar el módulo financiero con el académico, ya que la información se está registrando manualmente, lo que afecta la confiabilidad de los datos”, explicó.

Polémica por convenio

El acuerdo, que permitirá a la Universidad del Atlántico usar salones y oficinas de la Autónoma por un valor superior a los 832 millones de pesos, ha generado inconformidad entre miembros del consejo superior de esta última. Javier Manjarez, representante de los egresados, cuestionaron la falta de claridad en los términos finales del convenio.

“Ese convenio no contemplaba el paso de nuestros estudiantes a la virtualidad. Los alumnos firmaron un contrato de matrícula que establece una modalidad presencial, y ese acuerdo no puede ir en contravía de lo pactado. Lo que se aprobó fue el arriendo temporal del bloque I, actualmente desocupado, para uso transitorio de la Universidad del Atlántico”, mencionó el representante de los egresados.

Por otro lado, Natalia Herrera, representante de los estudiantes ante el consejo superior, señaló que si bien estaban al tanto de las conversaciones sobre el convenio, los términos que finalmente se firmaron no fueron los que se habían acordado inicialmente.

“Sabíamos del convenio y que se usarían algunos salones del bloque I, J y K, pero nunca se habló de pasar grupos a la virtualidad. Durante meses se nos aseguró que ningún estudiante sería reubicado ni cambiaría su modalidad de estudio. Modificar eso a dos semanas de cerrar el semestre es improvisado e injusto, porque pagamos un semestre presencial y así debe cumplirse. No es satanizar la virtualidad, pero el bienestar real es respetar los acuerdos hechos con los estudiantes”, dijo.

Rector defiende la medida y llama a la calma

Ante las críticas, el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior Martínez, explicó en entrevista con Caracol Radio que la medida busca optimizar los espacios y mejorar las condiciones para los estudiantes, asegurando que la virtualidad será temporal y no afectará la calidad académica.

“Con los recursos del convenio vamos a adecuar el bloque I y algunos salones del edificio de Posgrado, espacios que hoy no se usan, sin afectar la actividad académica. Sin embargo, durante la última semana de clases recibiremos a los estudiantes de la Universidad del Atlántico y, por eso, algunos cursos podrían realizarse de forma remota por unos días. No se trata de volver los programas virtuales, eso sería imposible sin los trámites ante el Ministerio de Educación y la propia universidad”, dijo el rector.

El próximo 14 de noviembre está prevista una reunión del consejo superior, en la que se espera definir una postura conjunta frente al convenio y las medidas adoptadas.