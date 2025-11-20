El borrador del proyecto de ley que busca convertir en institución pública a la Uniatónoma

Caracol Radio conoció el borrador del proyecto de ley que busca transformar a la Universidad Autónoma del Caribe, actualmente de naturaleza jurídica privada, en un “ente universitario estatal de orden nacional”.

Entre los congresistas firmantes del proyecto, se encuentran Laura Fortich, del Partido Liberal, Germán Gómez, de Comunes, María José Pizarro, del Movimiento Alternativo Indígena, Pedro Flórez, del Pacto Histórico, Carlos Farelo, del Cambio Radical, Antonio José Correa, del Partido de la U, José Alirio Barrera, del partido Centro Democrático, y Kelin González, del Partido Liberal.

Reacciones al proyecto

Germán Gómez, uno de los congresistas firmantes y representante a la cámara por el departamento del Atlántico, explicó que “lo que pretende el proyecto es definitivamente salvar, rescatar la Universidad Autónoma del Caribe como patrimonio, que es no solo de los barranquilleros, de los atlanticenses, sino de todo en el Caribe colombiano. Diría yo que quizá de Colombia. De todos modos hay que surtir un trámite, una ley, un proyecto de ley que presentamos para poder convertir esa entidad que es del orden privado al orden público. Pero nosotros creemos que como la única oportunidad de salvación que tiene la universidad, tiene unos pasivos muy altos, impagables, pues la situación de la universidad es insostenible, de manera muy precaria, hacen actos de malabarismo los directivos que hoy tienen para que ella en este momento esté todavía sobreviviendo y brindándole la oportunidad de capacitación a miles de caribeños pero ese es el rumbo”.

Gómez, además, argumentó cuál es el paso para seguir ahora para que ese proyecto sea realidad, ya que, para el representante, cuentan con el apoyo del Gobierno nacional.

Para la comunidad en general la noticia sorprendió. Gisel Borja, presidente de la organización sindical Sintra UniCaribe, señaló que “Para nosotros fue una sorpresa que saliera que se había radicado el proyecto de ley porque no ha existido una comunicación oficial por parte de la institución y del rector de que se ha radicado el proyecto. Nosotros a través de una asamblea general de afiliados, donde en la organización tenemos más de 300 afiliados al Sintra Unicaribe, el sindicato mayoritario de la institución se sometió a votación del apoyo a esta iniciativa del rector de volver la universidad pública y, en su mayoría, estuvieron de acuerdo en apoyar esta iniciativa”.