Ante el avance de El Niño, Barranquilla pide uso responsable de agua y energía

La Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de consumo responsable de agua y energía ante la intensificación del fenómeno de El Niño, que mantiene en alerta a la región Caribe por las altas temperaturas y la disminución de las lluvias.

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Según la administración distrital, la probabilidad de impactos adversos asociados a este fenómeno climático alcanzó el 82 % durante el trimestre actual y podría llegar al 96 % hacia finales de año, un panorama que incrementa el riesgo de incendios forestales y pone presión sobre los recursos hídricos y energéticos.

El Distrito destacó que el uso eficiente de los servicios públicos no solo contribuye a reducir el valor de las facturas de los hogares, sino que también ayuda a prevenir emergencias y fortalece los esfuerzos de sostenibilidad ambiental en la ciudad.

Desde la administración del alcalde Alejandro Char se vienen impulsando acciones orientadas a la protección del medioambiente y al bienestar de los habitantes, por lo que se invitó a la comunidad a sumarse a las medidas de prevención frente a los efectos del calor extremo pronosticados para los próximos meses.

Recomendaciones para el ahorro de agua

Entre las principales recomendaciones para el ahorro de agua se encuentran regar las plantas durante la tarde o la noche, utilizar la lavadora con cargas completas, tomar duchas cortas, cerrar los grifos cuando no estén en uso, evitar el lavado de terrazas con manguera, acudir a centros especializados para el lavado de vehículos y reparar oportunamente fugas en sanitarios y llaves.

En materia de energía, la Alcaldía recomendó optimizar el uso de neveras y aires acondicionados, realizar mantenimientos preventivos a los electrodomésticos y redes eléctricas, aprovechar la ventilación natural de los espacios, evitar abrir innecesariamente la nevera y desconectar los equipos que no estén en uso para reducir el consumo silencioso de energía.

Asimismo, el Distrito y las empresas operadoras recordaron a los ciudadanos la importancia de reportar fugas de agua, fallas eléctricas o conexiones ilegales a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar la prestación eficiente y segura de los servicios públicos.

“La meta es promover desde los hogares el cuidado del medioambiente y un consumo responsable y eficiente durante esta temporada de altas temperaturas. Para lograrlo, es fundamental seguir las recomendaciones técnicas y evitar el desperdicio de agua”, afirmó Dina Luz Pardo Olaya, jefa de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito.