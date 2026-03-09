Orlando De La Hoz, el octavo senador electo por el Atlántico

El barranquillero Orlando De La Hoz se convirtió en el octavo senador del Atlántico en el Senado de la República tras las elecciones legislativas de 2026, al ocupar la casilla 24, de los 25 escaños que obtuvo el movimiento político en el preconteo.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Orlando De La Hoz nació en Barranquilla, en el barrio Buena Esperanza, y tiene 45 años. Es filósofo de formación y bachiller del Colegio Biffi La Salle de la capital del Atlántico.

A temprana edad se trasladó a Bogotá, donde inició su actividad política. Allí fue edil del Polo Democrático Alternativo en la localidad de La Candelaria y posteriormente se desempeñó como docente universitario y funcionario público.

Lea también: Así quedó la Cámara de Representantes por el Atlántico: Pacto Histórico se fortaleció

Su candidatura al Senado surgió de la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre, proceso en el que aseguró haber obtenido más de 40 mil votos a nivel nacional.

Junto a De La Hoz, llegan nuevas figuras al Senado de la República como Agmeth Escaf, actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico; Gonzalo Baute, Cambio Radical y los liberales Yessid Pulgar y Camilo Torres Villalba.

Para el próximo periodo repiten los senadores Pedro Flores del Pacto Histórico y Carlos Meisel del Centro Democrático.