Consumo de energía en comercios de Barranquilla aumentó 8% por altas temperaturas

Durante julio, el consumo de energía de los colombianos creció un 3,2%. Foto: Colprensa( Thot )

Las prolongadas jornadas de altas temperaturas que se registran en Barranquilla y su área metropolitana están generando un incremento significativo en el consumo de energía eléctrica, especialmente en los sectores residencial y comercial, según reportó la Oficina de Servicios Públicos del Distrito.

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La jefe de esta dependencia, Dina Luz Pardo, explicó que el aumento en el uso de equipos de climatización y refrigeración ha impactado de manera considerable la demanda energética de la ciudad durante las últimas semanas.

“En cuanto al consumo de energía en la ciudad, por ejemplo, el sector residencial aumentó un 7%. Aunque puede parecer una cifra baja, cuando se tiene en cuenta que este sector representa el 59% del consumo total de energía, el impacto es bastante alto. De igual forma, en el sector comercial se registró un incremento cercano al 8%, mientras que en los sectores subnormales el aumento fue del 4%”, indicó la funcionaria.

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Las cifras coinciden con reportes recientes de Asocentro, que había advertido sobre un incremento de hasta el 40% en la compra de equipos de refrigeración y aire acondicionado debido a las elevadas temperaturas que se extienden durante gran parte del día.

Ante este panorama, la Administración Distrital hizo un llamado a los ciudadanos para adoptar medidas de ahorro energético y hacer un uso responsable de los electrodomésticos, especialmente de los sistemas de aire acondicionado.

“Muchas personas encienden el aire acondicionado y luego salen de la habitación o de la sala durante largos periodos, dejando estos equipos funcionando sin necesidad. Ese consumo innecesario termina reflejándose en la demanda energética de toda la ciudad”, señaló Pardo.

La funcionaria también recordó que el consumo excesivo de energía contribuye al calentamiento global y agrava los efectos del cambio climático.

“Mientras más energía consumimos, mayor es el impacto ambiental. Es importante entender que cada acción cuenta y que el ahorro energético también ayuda a disminuir los efectos del calor extremo que estamos viviendo”, afirmó.