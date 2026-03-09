Los “ahogados en Puerto Mocho” de estas elecciones en el Atlántico

Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron varias sorpresas en el Atlántico. Pese a contar con respaldo político, reconocimiento público e incluso millones de seguidores en redes sociales, varios candidatos no lograron alcanzar una curul en el Congreso de la República.

En la carrera por la Cámara de Representantes, uno de los casos más llamativos fue el de Andrés Felipe Camargo, conocido en redes sociales como “Saruma”, quien aspiraba por Cambio Radical. A pesar de su gran popularidad digital y de contar con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, el creador de contenido no logró reunir los votos suficientes para obtener una curul. Junto a él también quedaron por fuera Juan Camilo Fuentes, del Partido Conservador, y el exsenador Laureano Acuña, quien aspiraba por el Partido de la U.

En cuanto al Senado de la República, la lista de derrotados también incluye a figuras con trayectoria política y respaldo partidista. Entre ellos aparecen Armando Zabaraín, del Partido Conservador; Nello Zabaraín López, de la Alianza Verde; así como los candidatos de Cambio Radical César Lorduy, Gersel Pérez y Rummenigge Monsalve, quienes tampoco alcanzaron los votos necesarios para llegar al Congreso.

Otros nombres que no lograron consolidar su aspiración al Senado fueron José David Name, del Partido de la U; Óscar David Galán, del movimiento Ahora Colombia; Máximo Noriega, del Frente Amplio Unitario; y Betzy Patricia Martínez Zapatero, quien hacía parte de la lista del excandidato presidencial Enrique Oviedo.

Los resultados reflejaron que, pese a contar con estructuras políticas, reconocimiento o visibilidad pública, el respaldo en las urnas terminó siendo insuficiente.