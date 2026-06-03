Gobernador Verano pide reforzar la seguridad para la segunda vuelta presidencial

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo un llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales para reforzar las medidas de seguridad y fortalecer los Puestos de Mando Unificado (PMU), con el fin de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

El pronunciamiento del mandatario se produjo durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Bogotá y convocada por la Federación Nacional de Departamentos, escenario en el que se analizó la situación de seguridad de cara a la definición del próximo presidente de Colombia.

Verano destacó que los PMU deben convertirse en el eje central de coordinación entre las autoridades militares, policiales y electorales para prevenir cualquier situación que pueda afectar el proceso democrático y asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con plenas garantías.

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“A este proceso de participación democrática hay que brindarle todas las garantías para que la elección de nuestro próximo presidente no tenga sombra alguna”, afirmó el gobernador.

Además, resaltó que los PMU cumplen una función clave en la comunicación con la ciudadanía y los medios de comunicación, al convertirse en centros de información desde donde se pueden emitir reportes oficiales y mensajes de tranquilidad sobre el desarrollo de las elecciones.

Asimismo, insistió en que la articulación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Registraduría y las autoridades territoriales será fundamental para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación que pueda presentarse antes, durante o después de las votaciones.