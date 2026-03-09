Atlántico mantendría siete senadores en el próximo Congreso: conozca los nombres

El Atlántico conservaría siete curules en el Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2030, de acuerdo con los resultados del preconteo de las elecciones de este domingo 8 de marzo.

Las cifras preliminares indican que el departamento mantendría el mismo número de representantes en la cámara alta, aunque con cambios en algunos de los nombres que ocuparán esos escaños.

Entre quienes lograrían llegar o mantenerse en el Senado aparecen Pedro Flórez, Agmeth Escaf y Carlos Meisel, quienes continuarían con presencia del Atlántico en la corporación.

A ellos se sumarían nuevas figuras como Gonzalo Baute, Camilo Torres y Yessid Pulgar, además de Laura Fortich.

La otra cara de la moneda

El resultado preliminar también deja por fuera a varios aspirantes que buscaban llegar a la cámara alta por el Atlántico. Entre ellos figuran César Lorduy, Rumenigge Monsalve y Gersel Pérez, así como Armando Zabaraín, quienes no alcanzaron la votación necesaria para asegurar una curul.

Aunque estos resultados corresponden al preconteo, el número de senadores del Atlántico no tendría variación frente al actual periodo legislativo.

La conformación definitiva del Senado dependerá del proceso de escrutinios que adelantan las autoridades electorales en los próximos días.