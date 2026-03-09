Elecciones 2026: Estos son los influencers que ganaron un puesto en el Congreso

El pasado domingo 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas del 2026. En dicha jornada, los colombianos eligieron a los senadores y representantes a la Cámara, así como a los candidatos presidenciales que participaron en las consultas inscritas.

A lo largo de la jornada se dieron los resultados a medida que se avanzaba con el conteo de votos por parte de los jurados en cada mesa electoral.

Influenciadores en las elecciones

Aumentando la tendencia de lo ocurrido en las elecciones del 2022, para este año múltiples creadores de contenido realizaron su inscripción en los comicios con el objetivo de conseguir un lugar en el Congreso de la Republica.

¿Qué influencers ganaron un lugar en el Congreso?

Luego de que la Registraduría Nacional diera a conocer los resultados de la jornada electoral, estos son los influenciadores que obtuvieron una curul en el Senado o un puesto en la Cámara de Representantes.

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, ‘Wally Opina’: Llega al Senado por el Pacto Histórico.

Llega al Senado por el Pacto Histórico. Laura Daniela Beltrán Palomares, ‘Lalis’: Estará en la Cámara por Bogotá con el Pacto Histórico.

Estará en la Cámara por Bogotá con el Pacto Histórico. Daniel Mauricio Monroy : Llegará a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Pacto Histórico.

: Llegará a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Pacto Histórico. Luis Carlos Rua ‘Elefante Blanco’: Será senador por el partido ASI, coalición del partido verde.

Será senador por el partido ASI, coalición del partido verde. Laura Gallego Solís: Llegará a la Cámara por Antioquia con el aval de Cambio Radical

Llegará a la Cámara por Antioquia con el aval de Cambio Radical Alejo Vergel: Miembro del Frente Amplio Unitario, tendrá curul en el Senado.

Miembro del Frente Amplio Unitario, tendrá curul en el Senado. Deyci Alejandra Omaña Ortiz, ‘Amaranta Hank’: Llegará al Senado con el Pacto Histórico.

Llegará al Senado con el Pacto Histórico. Jonathan Ferney Pulido Hernández, ‘JotaPe’ Hernández: Repetirá en el Senado por el Partido Verde.

¿Quiénes se quedaron por fuera?

Leonor Espinosa

Fairuz Valdiri

Edwin Brito García, ‘Pechy Player’

Andrés Guerrero

David Porras

Hernán Muriel

Julio César González Quiceno, ‘Matador’

Andrés Felipe Camargo González, ‘Felipe Saruma’

Óscar Ramos, ‘El Ñato Óscar’

Hannah Escobar, ‘Miss Melindres’

Rawdy Reales Rois, ‘Dr. Rawdy’

Charles Figueroa, ‘Profe Charles’

‘Beto’ Coral

¿Cuáles son los resultados de las consultas presidenciales?

‘La Gran Consulta por Colombia’

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, es la ganadora de la Gran Consulta por Colombia. Este domingo, 8 de marzo, se puso por encima de Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y otros precandidatos de la derecha y centro-derecha con

Tras su triunfo hoy, irá directamente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, como la candidata oficial de la centroderecha y del uribismo. Espera hacerle frente a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

Paloma Valencia e Iván Cepeda. Fotos: Caracol Radio / (Colprensa - Catalina Olaya) Ampliar Paloma Valencia e Iván Cepeda. Fotos: Caracol Radio / (Colprensa - Catalina Olaya) Cerrar

‘La Consulta de las Soluciones’

Claudia López se convirtió en la candidata presidencial de la llamada Consulta de las Soluciones tras imponerse en la votación interna de la coalición en la que, además, participó junto a Leonardo Huertas.

Con este resultado, la exalcaldesa de Bogotá queda oficialmente como la única aspirante de este bloque político para competir por la Casa de Nariño en las presidenciales que se darán el domingo, 31 de mayo.

‘Frente por la Vida’

Roy Barreras, del partido La Fuerza de la Paz, se convirtió este 8 de marzo en el candidato presidencial de la coalición Frente por la Vida, luego de imponerse en la consulta interpartidista de este sector progresista.

Médico de profesión y con más de dos décadas de trayectoria política, Barreras ha sido una de las figuras más influyentes del Congreso colombiano. Fue dos veces presidente del Senado y durante varios periodos ocupó curules tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, desde donde participó activamente en los debates legislativos del último cuatrienio.

