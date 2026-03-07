El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Roy Barreras se reunió con el padre del presidente Gustavo Petro: hablaron sobre las elecciones

Ad portas de las elecciones para la consultas presidenciales de este domingo 8 de marzo, el precandidato de la consulta del Frente por la Vida, Roy Barreras, se reunió con el señor Gustavo Petro Sierra, padre del primer mandatario.

La reunión tuvo lugar el pasado miércoles, pero se da a conocer este sábado, a solo un día de las elecciones.

Es importante mencionar que para las consultas, Roy Barreras va a competir contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otros cuatro aspirantes en la consulta del progresismo.

Gustavo Petro Sierra y Roy Barreras tuvieron un diálogo ameno, en el que hablaron sobre el futuro del país, a propósito de las elecciones.

Incluso, habría un guiño del padre del jefe de Estado a Barreras, cuando aseguró que él es “un luchador”: “Usted tiene ya el bagaje suficiente para liberar esas cosas (...) Usted es un luchador, como lo he sido yo; naturalmente, dentro de ámbitos diferentes. Pero, usted es un luchador y siga luchando”.

Igualmente envió un mensaje a su hijo, el presidente Gustavo Petro, y a lo que viene para el país en los próximos cuatro años: “Yo esperaría que no se radicalicen el uno y el otro”, dijo.

